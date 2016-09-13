رونالدو وتشابي يدخلان في حرب كلامية ضارية.. والصحافة الكاتالانية تصف نجم مدريد بالساذج

مدريد- القدس العربي- من خالد الكطابي: ‘‘في حوزتي ثلاث كرات ذهبية بينما لم يسبق له بأن فاز بأي واحدة منها’’. بهذه العبارة ردّ كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد والمنتخب البرتغالي على تصريحات سابقة كان قد أدلى به اللاعب السابق لفريق برشلونة تشابي إيرنانديث.

وأضاف نجم النادي الملكي، في تصريح لوسائل الإعلام الإسبانية، عقب انتهاء لقاء فريقه مع نادي أوساسونا، ‘‘أنا اللاعب الأكثر بحثاً عنه على شبكة الإنترنت، وعندما يتحدث تشابي عني فهو يبحث عن الدعاية. فاز بكل شيء، باستثناء الكرة الذهبية… لدي ثلاثة. يلعب في قطر، وأنا لا أعرف حتى إن كان ما زال مستمراً باللعب’’.

وسبق لتشابي إيرنانديث، الذي يلعب حالياً لنادي ‘‘السد القطري’’، أن أدلى بتصريحات يعقد فيها المقارنة بين زميله السابق بـ ‘‘نادي برشلونة’’ وبين كريستيانو رونالدو، حيث اعتبر‘‘ أنه لكي تصبح الأفضل عليك أن تكون سريعاً وذكياً، رونالدو سريع. لكن ميسي يتصف بالميزتين معا’’.

وقام تشابي بتوضيح ما قاله في رد على رونالدو‘‘ما قلته هو أن السرعة الذهنية والبدنية لميسي خارقة .الأحمق لا يمكن أن يلعب كرة القدم و كريستيانو رونالدو ليس كذلك. ولاعب الصفوة من حجم رونالدو يجب أن يكون ذكياً، ولكن كان حظه سيئاً بتزامنه مع لاعب مثل ميسي… ليس هناك مجال للمقارنة والجميع يرى ذلك، إلا إذا كنت منتمياً لنادي ريال مدريد’’.

وتابع تشابي قائلا: “كريستيانو هو لاعب كرة قدم استثنائي، لاعب كرة قدم في عصرنا، ولكن المشكلة لديه تتمثل في وجود لاعب آخر له اعتبر إلى حدّ كبير أفضل لاعب في التاريخ’’.

وفاجأ رونالدو الجمهور والمتتبعين بتوقيت ردّه الذي جاء متأخراً بعد أن اعتقد البعض بأنه لن يفعل ذلك نتيجة رفضه إعطاء تصريحات منذ مدة ليست بالقصيرة.

ودخلت الصحافة الكاتالانية على الخط، منحازة لنجوم فريقها، لتقذف رونالدو بوابل من السب والشتم، حيث وصف لويس ماسكارو، عن يومية ‘‘سبورت’’، نجم الفريق الأبيض بـ ‘‘الأحمق والمتكبر وفاقد التربية’’.

وتابع لويس ماسكارو، في عمود الرأي، ‘‘ بالإضافة إلى كونه ثرياً، ووسيماً فاإن البرتغالي ساذج وأحمق للغاية… لقد شرحت له، ناظراً في عينيه، أن سلوكه يثير فقط الاحتقار’’.