إسرائيل تطلق قمراً اصطناعياً لأغراض التجسس





القدس- الأناضول- أطلقت إسرائيل الثلاثاء قمراً اصطناعياً للفضاء لأغراض التجسس على منطقة الشرق الأوسط.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة “قامت وزارة الدفاع الإسرائيلية والصناعات الجوية اليوم بإطلاق القمر الاصطناعي أوفيك 11 إلى الفضاء الخارجي”.

وأضافت الإذاعة “تكللت عملية الإطلاق، التي تمت في قاعدة بالماحيم بجنوب البلاد بالنجاح”.

وأشارت إلى “أن هذا القمر الاصطناعي المتقدم من نوعه، تم إنتاجه في إسرائيل ويستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية، إذ بامكانه تصوير أي نقطة في الشرق الاوسط”.

من جانبها نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله “نحتاج عدة أيام حتى نستطيع القول إن عملية الإطلاق نجحت بشكل قطعي”.

وتسعى إسرائيل إلى تقوية قطاع التجسس عبر الفضاء لديها من خلال تطوير أقمار اصطناعية لهذا الهدف.