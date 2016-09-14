رئيس حكومة الوفاق الليبية يدعو “جميع الاطراف” للاجتماع لمناقشة إنهاء الصراع

طرابلس- أ ف ب- دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج الاربعاء جميع الاطراف المعنية بالازمات في هذا البلد إلى الاجتماع لمناقشة آلية لانهاء الصراع، وذلك غداة سيطرة قوات مناهضة لحكومته على أكبر موانئ تصدير النفط.

وقال السراج في بيان على صفحة مكتبه الاعلامي على موقع فيسبوك “ادعو جميع الاطراف إلى انهاء الاعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة الية الخروج من الأزمة وانهاء الصراع″.

واعتبر السراج أن ليبيا تمر “بمرحلة مفصلية” في تاريخها، مشددا على انه لن يقبل بان “اقود طرفا ليبيا أو ادير حربا ضد طرف ليبي اخر”، في اشارة إلى امكانية وقوع مواجهات بين قوات حكومته والقوات التي سيطرت على موانئ التصدير.

وكانت قوات الحكومة الموازية في ليبيا بقيادة الفريق أول خليفة حفتر استكملت الثلاثاء سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي التي تضم اكبر موانئ التصدير في اطار هجوم بداته الاحد وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة.

وتحظى هذه العملية العسكرية بدعم الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا والتي تتخذ من مدينة البيضاء في الشرق مقرا، وكذلك من البرلمان المنتخب الذي يتخذ من مدينة طبرق في الشرق ايضا مقرا.

ودفع الهجوم المباغت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الاوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق الى دعوة “كل القوات المسلحة” الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) “للانسحاب الفوري وغير المشروط”.

وتشهد ليبيا التي تملك اكبر احتياطات النفط في افريقيا منذ انتفاضة العام 2011 صراعا على السلطة ونزاعات عسكرية بين جماعات احتفظت باسلحتها عقب اطاحتها بنظام معمر القذافي.

ويخشى ان تؤدي سيطرة القوات المناهضة لحكومة الوفاق على موانئ التصدير في الهلال النفطي الى نزاع عسكري جديد بين هذه القوات والقوات الموالية لحكومة السراج التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سرت منذ منتصف ايار/ مايو الماضي.