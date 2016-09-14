البنتاغون يتحدث عن احتمال مقتل مدنيين في ثلاث غارات في سوريا

واشنطن- أ ف ب- أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) الثلاثاء ان ثلاثا من الغارات الجوية التي شنتها في الايام الستة الاخيرة ضد أهداف لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا قد تكون اسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقالت سنتكوم في بيان انه في 7 ايلول/ سبتمبر الجاري واثناء غارة جوية على هدف للتنظيم الجهادي قرب دير الزور (شرق) “دخلت المنطقة المستهدفة سيارة غير عسكرية على ما يبدو وذلك بعد انطلاق الصاروخ من الطائرة”.

واضافت ان الأمر نفسه تكرر في 12 الجاري وهذه المرة قرب مدينة الشدادة في محافظة الحسكة (شمال شرق)، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي حادث ثالث وقع في 10 من الجاري استهدفت غارة جوية هدفا لتنظيم الدولة الاسلامية قرب الرقة، معقل التنظيم الجهادي في سوريا، و”قد تكون اسفرت عن مقتل مدنيين قرب المكان” المستهدف، بحسب ما اضاف البيان.

وتقود الولايات المتحدة منذ عامين تحالفا عسكريا دوليا ضد الجهاديين في سوريا والعراق.