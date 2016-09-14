كلينتون تستأنف حملتها الانتخابية الخميس

واشنطن- أ ف ب- تستأنف مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون حملتها الانتخابية الخميس بعد أربعة أيام من الخلود للراحة اثر اعياء ناجم عن اصابتها بالتهاب رئوي، كما اعلن متحدث باسمها الثلاثاء.

وقال المتحدث نيك ميريل إن كلينتون “امضت النهار في قراءة الملفات واجرت اتصالات هاتفية وتابعت عبر التلفزيون خطاب الرئيس (باراك) اوباما في فيلادلفيا”، مضيفا “سوف نستأنف رحلات الحملة الخميس″.

ولم يحدد المتحدث جدول الاعمال الجديد للمرشحة الديمقراطية، ولكن قبل وعكتها الصحية كانت كلينتون تعتزم المشاركة مساء الخميس في عشاء في واشنطن تنظمه جمعية مرتبطة باعضاء في الكونغرس من اصول امريكية لاتينية، على ان تلقي الجمعة خطابا في العاصمة الفدرالية ايضا.

والغت كليتون رحلات انتخابية كانت مقررة الى كاليفورنيا (الاثنين والثلاثاء) ونيفادا (الاربعاء)، وقد قام الرئيس اوباما الثلاثاء بحملة انتخابية في فيلادلفيا لمصلحتها من اجل ان يبقى حزبه الديمقراطي في الرئاسة لاربع سنوات اضافية، في حين سيحل الرئيس السابق بيل كلينتون محل زوجته في القيام بالحملة الانتخابية في نيفادا.

وكانت كلينتون اصيبت باعياء الاحد اثناء مراسم ذكرى اعتداءات 11 ايلول/ سبتمبر في نيويورك، ما اضطرها الى مغادرة المراسم، فيما اعلنت حملتها انها تعاني من التهاب رئوي.