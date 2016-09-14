الصين تحذر تايوان من السماح للدلاي لاما بزيارتها

بكين- تايبه- رويترز- حذرت الصين الأربعاء الحكومة الجديدة في تايوان من السماح للزعيم الروحي للتبت الدلاي لاما بزيارة الجزيرة وذلك بعدما دعاه نائب تايواني كبير للمجيء إلى تايوان.

وتعتبر الصين الدلاي لاما البالغ من العمر 80 عاما انفصاليا. وكان الرئيس التايواني السابق ما ينج جيو رفض دخول الدلاي لاما تايوان عدة مرات منذ آخر زياراته للجزيرة في 2009.

وكان ما قد سمح للزعيم الروحي للتبت آنذاك بزيارة تايوان لكنه لم يلتق به.

وفازت تساي اينج وين بانتخابات الرئاسة في تايوان في يناير كانون الثاني ولم تفصح عما إذا كانت الحكومة ستسمح بزيارة الدلاي لاما الذي هنأ تساي على فوزها “الرائع″.

وكان نائب تايواني يشتهر بانتقاد الصين ويدعى فريدي ليم قد دعا الدلاي لاما لزيارة الجزيرة عندما التقى به في الهند الأسبوع الماضي.

وقال ما شياوقوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في الصين في إفادة إخبارية ببكين إن الدلاي لاما “يرتدي عباءة الدين لممارسة أنشطة انفصالية.”

وأضاف “إن اعتزام بعض القوى في تايوان التآمر مع الانفصاليين الساعين لما يسمى بانفصال التبت وإثارة الاضطرابات سيكون له تأثير شديد على العلاقات عبر مضيق تايوان … نعارض بشدة زيارة الدلاي لاما لتايوان بأي شكل.”

وقال وزير الخارجية التايواني ديفيد لي يوم الثلاثاء لنواب في البرلمان إنه إذا قرر الدلاي لاما المجيء إلى تايوان فإن الوزارة ستبحث الأمر مليا.