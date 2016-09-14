روسيا ترسل مزيدا من المفتشين إلى مصر لفحص الأمن في المطارات

نيجني نوفجورود- د ب أ- ذكر وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف الاربعاء أن بلاده تعتزم إرسال فريق آخر من المفتشين إلى مصر في المستقبل القريب، طبقا لما ذكرته وكالة “تاس″ الروسية للانباء الاربعاء.

وقال سوكولوف، في إطار حديثه عن احتمال استئناف الرحلات إلى مصر “سنجري تفتيشا آخر قريبا، سنقوم بذلك مع الزملاء من مصر”.

وتتفاوض موسكو والقاهرة بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر منذ أواخر عام 2015 .

وكانت روسيا قد أوقفت جميع الرحلات الجوية إلى مصر في أعقاب هجوم إرهابي على طائرة تملكها شركة “كوجاليمافيا” للطيران (رحلة رقم 9268) في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وتحطمت طائرة الركاب الروسية طراز “إيه 321″ قد في سيناء بعد نحو 30 دقيقة من إقلاعها من شرم الشيخ.

وكانت الطائرة تقل 224 شخصا على متنها معظمهم من السياح الروس، ولم ينجو أحد، طبقا لما ذكرته الوكالة الروسية.

وفي تشرين ثان/ نوفمبر 2015، تم الاعلان عن أن تحطم الطائرة ناجم عن هجوم إرهابي، جرى تنفيذه باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع تحتوي على كيلوجرام من مادة “تي إن تي”.

وقال وزير النقل الروسي آنذاك إن روسيا سوف تستأنف الرحلات الجوية إلى مصر، فقط بعد أن تحسن البلاد المعايير الامنية في مطاراتها.