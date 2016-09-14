الأركان التركية: ستة قتلى من تنظيم الدولة سقطوا جراء غارات التحالف في سوريا

أنقرة- الأناضول- أعلنت رئاسة الأركان التركية، في إحصائية جديدة الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” إلى 6 عناصر إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف الدولي في سوريا الثلاثاء، في إطار عملية “درع الفرات” التي انطلقت في أغسطس/ آب الماضي.

وذكرت رئاسة الأركان التركية، في بيان الأربعاء، أن عدد قتلى داعش جراء خمس غارات جوية لقوات التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” على مناطق في “يحمول”، و”كفر غان”، “قزل مزرعة”، و”جكة” في الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية (شمال)، ارتفع إلى 6 عناصر، فضلاً عن تدمير أربعة مواقع لإطلاق قذائف هاون وموقعين آخرين للدفاع تتبع التنظيم.

وأوضح البيان أنه منذ انطلاق “درع الفرات”، استهدفت المدفعية التركية، 524 هدفًا إرهابيًا، بألفين و245 رشقة، حتى الساعة 10:00 (07:00 تغ)، من الأربعاء.

وكانت رئاسة الأركان أصدرت مساء الثلاثاء، بياناً أفاد بمقتل ثلاثة من عناصر “داعش” وتدمير خمسة مواقع للتنظيم جراء أربع غارات لقوات التحالف الدولي في سوريا.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”، تهدف إلى تطهير المدينة والمنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء، ونجحت العملية خلال ساعات من تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها.