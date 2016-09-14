ليبرمان صادق على 29 مليون دولار لدعم حماية المستوطنات الإسرائيلية

القدس المحتلة- الأناضول- صادق وزير الدفاع الإسرائيلي أفغدور ليبرمان، على رصد نحو 29 مليون دولار لتحصين الحراسات على المستوطنات الإسرائيلية.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية)، الأربعاء، عن رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الضفة الغربية وقطاع غزة النائب موتي يوغيف، قوله “إن وزير الدفاع صادق على رصد مبلغ 110 ملايين شيكل (نحو 29 مليون دولار) لتوفير وسائل التحصين والحراسة للتجمعات السكنية في محيط قطاع غزة والضفة الغربية، ولتلك التي تقع قرب الحدود مع لبنان”.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة احتجاجات قام بها المستوطنون العامين الماضيين، اتهموا الحكومة فيها بالتقصير في تأمين مستوطناتهم خاصة في مناطق قريبة من قطاع غزة والضفة الغربية.

ويتولى جيش الاحتلال الإسرائيلي وحراسات أمنية تتبع المستوطنات الإسرئيلية تأمينها.

وأشارت القناة الثانية العبرية، في وقت سابق إلى أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة كشفت ضعف التجهيزات الأمنية بالمستوطنات التي تحيط القطاع.