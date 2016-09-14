مقتل سبعة أشخاص أربعة منهم من عائلة واحدة بهجمات في بغداد

بغداد- الأناضول- قتل سبعة أشخاص أربعة منهم من عائلة واحدة، الأربعاء، في هجمات بمناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، وفق ما أفاد ضابط شرطة.

وقال النقيب في شرطة بغداد ياسر المصطفى، للأناضول، إن مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في منطقة حي الرشاد شرقي بغداد، وفتحوا النار من أسلحة رشاشة على أصحابها مما أدى لمقتلهم جميعا وهم رجل وزوجته وطفلان اثنان لم يتضح على الفور عمريهما.

وأضاف، أن المسلحين لاذوا بعدها بالفرار قبل وصول قوات الأمن التي فتحت تحقيقا بالحادث لمعرفة أسبابه.

وفي حادث منفصل، قال المصطفى، إن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة على مقربة من سوق شعبي في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

كما أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة يستقلها مدني في منطقة حي العدل غربي العاصمة، ما أسفر عن مقتله في الحال، بحسب المصدر ذاته.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شبه يومية، يشنها في الغالب عناصر تنظيم داعش عبر سيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات ناسفة ما يوقع قتلى وجرحى معظمهم مدنيون.

وتراجع نفوذ التنظيم الإرهابي في العراق بعد أن سيطر على ثلث مساحة البلاد قبل نحو عامين، نتيجة العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الحكومية بمشاركة ميليشيات مسلحة موالية لها.

وتقول بغداد إنها ستهزم التنظيم في أرجاء العراق قبل نهاية العام الجاري.