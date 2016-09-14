شاعر يهاجم إليسا: التكبر سيقضي عليها

بيروت ـ علق الشاعر اللبناني منير بوعساف، على ألبوم مواطنته الفنانة إليسا، الجديد “سهرنا ياليل”، قائلًا: إن تغرطسها وتكبرها وإدعائها سيقضون عليها.

بوعساف، قال عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “بتجرُّد وبموضوعية سمعت ألبوم النجمة الكبيرة تا شوف وين الإبداع والذوق بالإختيار والإحساس العالي، جَربت جرِّد حالي من تأثير نجوميتها عا حِكمي حتى ما كون عم حِب الأغاني لأنو لازم يكونوا حلوين بمجرّد ما تكون هيي عم تغنّيهن، فـ لقيت إنو يللي عاملتو من ملل بالألحان والجرايد الكلامية بالأغاني ونوعية وشكل الأغاني يللي ما بيخدم أي فنان على المسرح، وايقاع غربي مبالغ باستعمالو بأغلبية الأغاني ولَت وعجن ورتابِة، هودي كلُّن غَلبوا وأطاحوا بتأثير نجوميتها عليي، وكانوا كفيلين يخلّوني إتأكد إنو في كتير فنانين بتصير معن النجاحات بالصدفة المطلقة ومش من ذوق رفيع واختيار بذكاء وحِنكة واحساس عالي، ضيعان الوقت والمال يللي عم ينهدر ع 15 و16 أغنية بألبوم واحد مصيرُن النسيان حتى ما قول شي تاني”.

وأضاف: “القَفلِة: التغطرس والتكبُّر والإدعاء وسياسة الرأي الأول والأخير لي وأنا اللي بفهم وبحِس، بحِس رح يقضوا عليها فنياً يللي بدّو يهاجمني لأنو في عندو فنان إلٓه ومُنَزّه بالنسبة إلو، ما ينسى إنو الفن ذوق ووجهة نظر أي رأي منافي للأحترام والأخلاق يتحَمّل صاحِبُه تَبعاتِه، من حق الرَد أولاً، والبلوك ثانياً، أو التجاهُل المطلق لأنو ما إلي جَلَد ناقش أغبياء”.… مع إحترامي.