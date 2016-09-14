طالبان تستولي على 200 سيارة مصفحة من القوات الأمنية الأفغانية

كابول - د ب أ – قال مسؤول استخباراتي سابق، إن مسلحي طالبان استولوا على نحو 200 سيارة مصفحة من القوات الأمنية الأفغانية خلال الأشهر الأخيرة .

وقال رحمة الله نبيل لشبكة تولو تي في الأفغانية الثلاثاء، ” لقد فقدنا 200 سيارة مصفحة خلال شهرين أو ثلاثة نتيجة عدم الكفاءة”.

وقال فيصل بيجزاد حاكم إقليم باداخشان إن المسلحين استولوا أيضاً على أسلحة خفيفة وثقيلة .

وأضاف أن هناك خطورة من أن ” العدو ” يستخدم الأسلحة بالفعل الآن ضد القوات المحلية ، كما طالب القوات الأجنبية المساعدة في تدمير ما استولى عليه مسلحو طالبان .

وقد تم تسجيل حالات سرقة لأسلحة القوات الأمنية وعرباتهم في أقاليم أفغانية أخرى ، كما تظهر صور على مواقع التواصل الاجتماعي مقاتلي طالبان وهم يقفون بجانب العربات طراز هامفي أو الأسلحة أو بجانب صفوف من منصات إطلاق الصواريخ التي استولوا عليها .

وقال خبير أمني ، لم يكشف عن اسمه ، إنه يتم سرقة الأسلحة بصورة أساسية خلال الهجمات على نقاط التفتيش الأمنية .

وأضاف أن القوات الأفغانية تتمكن بسرعة من استعادة السيطرة على نقاط التفتيش ، ولكن لا يتم استعادة الأسلحة .

وقال المتحدث باسم مهمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان تشارلز كليفلاند إن العربات المصفحة المسروقة تجعل مسلحي طالبان مرئيين بصورة كبيرة .

وأضاف “هذا يجعل من السهل رصدهم “.