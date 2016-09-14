البقر في الهند يتبّول ذهباً ويشفي العديد من الأمراض

لندن ـ في دراسة استمرت 7 سنوات، عثر علماء هنود على الذهب في بول أبقار من نوع جير، وذلك بعد فحص 500 عينة من بول البقر.

ووجد العلماء ما يعادل 30 مليجراما من الذهب في كل لتر من بول هذا النوع من الأبقار، وقد تختلف النسبة حسب عمر البقرة وطبيعة غذائها.

يقول العلماء إنّ بإمكانهم استخلاص هذا الذهب بالتفاعلات الكيميائية، وقد وجدوا أيضا أن بول هذا النوع من الأبقار يشفي العديد من الأمراض.