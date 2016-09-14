أنشيلوتي يكشف محاولات تشيلسي لخطفه قبل بايرن ميونيخ

لندن ـ كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن استعانة تشيلسي الإنجليزي بالثنائي ديديه دروجبا وأندري شفشينكو، لإقناعه بتدريب الفريق اللندني مجددا.

وكان أنشيلوتي قد أقيل من تدريب البلوز في 2011، رغم فوزه بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.

ووفقا لصحيفة “ستيرن” الألمانية، تلقى أنشيلوتي مكالمات هاتفية من الإيفواري دروجبا والأوكراني شفشينكو لإقناعه بقبول العرض الجديد من تشيلسي.

وقال أنشيلوتي: “بالفعل هناك لاعبين اتصلوا بي من أجل العودة لتشيلسي، ولكنني كنت قد أعطيت كلمتي لرئيس بايرن ميونيخ”.

وأضاف أنشيلوتي “دائما ما أحافظ على وعودي، وبالفعل أنا سعيد بالقدوم إلى بايرن”.

يذكر أن أنشيلوتي فاز مع الفريق البافاري بكأس السوبر الألماني بالتغلب على بوروسيا دورتموند 2-0، كما يتصدر ترتيب البوندسليجا برصيد 6 نقاط ويتصدر مجموعته في دوري الأبطال.