يونكر : لا دخول لبريطانيا في السوق الأوروبية بدون حرية الحركة

ستراسبورج – د ب أ – قال رئيس المفوضية الأوروبية الأربعاء، إن بريطانيا لن تحصل على الدخول غير المحدود إلى سوق الاتحاد الأوروبي المهمة إذا لم تسمح لباقي الأوروبيين بدخول أراضيها بشكل حر.

وتحرص بريطانيا على استمرار دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي رغم قرارها الصادم في حزيران/يونيو بالخروج من التكتل.

وقال جان كلود يونكر خلال الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي :”فقط أولئك الذين يشعرون أنهم ملتزمون بمنح حرية الحركة للأشخاص والعمال يمكنهم التمتع بالدخول دون قيود للسوق الداخلية (في الاتحاد الأوروبي) . لن تكون هناك سوق داخلية على اساس منفصل”.

وقد قوبل تصريحه بالتصفيق في البرلمان الأوروبي ، جيث كان يونكر يلقي خطابه في وقت مبكر الأربعاء . ويهدف الخطاب للمساعدة في تحديد توجه الاتحاد الأوروبي خلال عام مقبل.

وقال يونكر إنه على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحفاظ على علاقة “ودية”. وأشار إلى أن الشعوب خارج أوروبا تتساءل عما إذا كان خروج بريطانيا سوف يكون البداية لنهاية التكتل.

وقال :”أقول هنا والآن : نحن في الوقت نفسه نحترم ونأسف لقرار بريطانيا ، ولكن وجود الاتحاد الأوروبي ليس في خطر”.

ومع ذلك ، اعترف يونكر بأن التكتل ليس “في أفضل حالاته” حالياً ، ويواجه في بعض الجوانب “أزمة تتعلق بوجوده”.