رئيس البرلمان العربي يستنكر قرار الكونجرس الأمريكي بإقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب

القاهرة - د ب أ – أعرب أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره لإقرار الكونجرس الأمريكي، ما يعرف بقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، معتبراً أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الجروان في بيان، أن هذا القانون يعتبر سابقة خطيرة في مبادئ وأسس العلاقات بين الدول ،وذلك بتطبيق قانون داخل دولة يحق له التدخل بشؤون دول ذات سيادة، وهو ما تستنكره ليس فقط الشعوب العربية، بل كافة شعوب العالم.

وأوضح الجروان أن تطبيق هذا القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب، في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركناً أساسياً في العلاقات الدولية. معرباً عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقاً للمصلحة الدولية.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية وجامعة الدول العربية في ظل هذه الأوضاع الى المزيد من التكاتف والتعاضد للتصدي لمثل هذه الاجندات التي تحاول زيادة التوترات في المنطقة.