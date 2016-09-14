بابا الفاتيكان يدعو جميع الأديان إلى إدانة الهجمات الإرهابية

روما - د ب أ – دعا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول جميع الأديان إلى إدانة الهجمات الإرهابية التي ترتكب باسم الرب، وذلك خلال قداس أقيم من أجل قس كاثوليكي قتل في فرنسا في تموز/يوليو الماضي.

وقال البابا فرنسيس خلال القداس الذي عقد صباح الأربعاء في مدينة الفاتيكان :”ما أعظم أن يقول جميع المؤمنين بوضوح إن : القتل باسم الرب هو عمل شيطاني”.

وفي تموز/يوليو ،احتجز مهاجمان رهائن خلال قداس صباحي في كنيسة في بلدة سان-اتيان دي روفري في فرنسا وذبحا القس جاك هامل (85 عاماً) بسكين . وأعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وأشار بابا الفاتيكان إلى القس القتيل بأنه “شهيد” خلال قداس اليوم ، والذي حضره نحو 80 كاثوليكياً من البلدة الفرنسية التي شهدت الهجوم.