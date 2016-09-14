الكرملين: انتقادات أوباما لترامب مضادة لروسيا

موسكو - رويترز – قال الكرملين الأربعاء، إنه يعتبر تصريحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأخيرة بشأن مرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب ضد روسيا، وإن من المستبعد أن تقود إلى تحسين العلاقات الهشة بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان أوباما وجه الثلاثاء انتقاداً قوياً لترامب لإشادته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولظهوره على قناة راشا توداي (روسيا اليوم) التي تمولها الحكومة الروسية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في مؤتمر صحافي تعليقاً على تصريحات أوباما، “للأسف نحن نشهد تعبيرات مستمرة عن كراهية صميمة لروسيا.. لا يمكننا إلا التعبير عن الأسف في هذا الصدد.”

وأضاف “لغة الخطاب هذه التي تصاغ بأسلوب الحملات الانتخابية من المستبعد أن تساعد في تعزيز المحاولات الهشة لبناء نوع من الثقة المتبادلة على الأقل.”