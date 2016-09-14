مصادر: مقتل 16 مسلحاً كردياً في غارات بجنوب شرق تركيا

ديار بكر - رويترز – قالت مصادر أمنية الأربعاء، إن ضربات جوية تركية قتلت 16 يشتبه في أنهم أعضاء بحزب العمال الكردستاني في إقليم هكاري بجنوب شرق البلاد قرب الحدود مع العراق، خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وتأتي الضربات بعد أن فجر مسلحون يشتبه في انتمائهم للجماعة المحظورة سيارة ملغومة يوم الاثنين، قرب مكاتب للحكومة المحلية في مدينة فان إلى الشمال مما أسفر عن إصابة 50 بينهم أربعة من رجال الشرطة وأربعة مواطنين إيرانيين.

وقال الجيش في بيان إن تسعة مشتبه بهم قتلوا في غارات جوية الثلاثاء أسفرت أيضاً عن تدمير مأوى وكهف ومخزن للذخيرة. وذكرت مصادر أمنية أن سبعة آخرين قتلوا الأربعاء.