ميركل: المخاوف من معاداة السامية عبر اللاجئين مأخوذة على محمل الجد

برلين - د ب أ – أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ضرورة أخذ مخاوف الجالية اليهودية في ألمانيا من معاداة السامية عبر اللاجئين على محمل الجد.

وقالت ميركل الأربعاء في برلين خلال مؤتمر دولي للبرلمانيين عن حرية العقيدة إن الكثير من اللاجئين قادمون من دول ذات حرية عقيدة محدودة.

وأضافت ميركل: “للأسف معاداة السامية وكره إسرائيل أمر واضح للغاية في وطنهم أيضاً”، مؤكدة أهمية دور حرية العقيدة في إدماج المهاجرين.

ووصفت ميركل مجدداً النقاب بأنه “عقبة كبيرة في الاندماج”، موضحة أن إخفاء الوجه يحد بشدة من إمكانيات التعارف وتقييم الشخصية.

وفي المقابل، أعربت ميركل عن تحفظها إزاء حظر ارتداء النقاب بصورة شاملة، موضحة أن من حرية العقيدة السماح للفرد بالإفصاح عن عقيدته علنيا، وقالت: “من هذا المنطلق نعول في مسألة حظر النقاب على وضع لوائح محددة في المجالات التي تستلزم عدم ارتداء النقاب”، موضحة أن ذلك قد يكون في الخدمة العامة أو في المحاكم.