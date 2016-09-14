فرنسا تحذر من تفكك ليبيا وتضغط على بريطانيا لتبدأ مفاوضات الانسحاب

باريس - رويترز – حذر متحدث باسم الحكومة الفرنسية الأربعاء، من وجود “خطر حقيقي” لتفكك ليبيا وقال إن الأمر يتطلب التحرك لمنع ذلك.

ولم يقدم ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة المزيد من التفاصيل.

من جانب آخر مارست الحكومة الفرنسية ضغوطاً جديدة على بريطانيا كي تستأنف مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وذلك قبل يومين من قمة تعقد في براتيسلافا لبحث مستقبل التكتل بعد خروج بريطانيا.

وذكر لو فول في إفادة صحافية، “بالنسبة لانسحاب بريطانيا تريد فرنسا أن تبدأ المحادثات قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل.”

وكان وزير بريطاني قال الثلاثاء إن الحكومة لن تفعل المادة 50 -وهي الخطوة الرسمية لإطلاق المفاوضات بشأن شروط الانسحاب من الاتحاد- قبل أن تكون الوزارة المنوطة بذلك في كامل استعدادها.