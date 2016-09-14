رئيس البرلمان العراقي يجتمع مع مسؤول امريكي

بغداد - د ب ا -اجتمع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الاربعاء، في بغداد بنائب وزيرة الخارجية الامريكية انتوني بلينكن والوفد المرافق له الذي يزور العراق حالياً.

ودعا رئيس البرلمان العراقي خلال الاجتماع، الى ” أهمية التخطيط لمرحلة مابعد عصابات داعش الارهابية و التأهيل الفكري والنفسي للمجتمع″.

وقال أن “الشغل الشاغل اليوم يتمثل بالإعداد والتهيئة لمعركة نينوى الفاصلة ،و ضرورة استثمار المعنويات العالية وزخم الانتصارات الأخيرة التي تحققت مع عدم منح فرصة للإرهاب كي يتقوى من جديد وهي مسؤولية لا يمكن للعراق أن يتحملها لوحده”.

وأضاف أن “التخطيط لمرحلة ما بعد داعش لا يقل أهمية عن مرحلة القضاء على هذا التنظيم المتطرف، ومعالجة الاسباب التي أدت الى ظهوره، والمباشرة بعمليات تأهيل فكري ونفسي ومجتمعي، للحيلولة دون التعرض لمثل نكبته التي الحقت بالعراق والعراقيين الأذى الكبير”.

وأوضح الجبوري أن “الاستقرار السياسي ضمانة للمرحلة المقبلة، وهو يتطلب مزيدا من الجهد المشترك، والمعالجات السريعة والحقيقية للأزمات التي من شأنها دعم مسيرة الاصلاح التي يترقبها الشعب، وهو ما نعمل لأجله ونجتهد في سبيله”.