فيضانات كوريا الشمالية “الكارثة الأسوأ” منذ الحرب العالمية الثانية

سيول- أ ف ب – افادت الوكالة المركزية للانباء الكورية الشمالية الرسمية الاربعاء، ان الفيضانات التي أسفرت عن مقتل او فقدان المئات هي “الكارثة الأسوأ” التي تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن الوكالة لم تحدد عدد القتلى والمفقودين، فيما تشير الأمم المتحدة الى مقتل 138 شخصاً وفقدان 400 على طول نهر تومين.

ويشكل مجرى النهر شطراً من الحدود الكورية الشمالية مع الصين وروسيا.

اكتسحت المياه القرى وهدمت المنازل وبات الآلاف بحاجة الى المساكن والمساعدات الغذائية بشكل عاجل.

قالت الوكالة ان “الفيضانات التي سببها الاعصار الذي طال منطقة هامغيونغ شمال بين 29 اب/اغسطس و2 ايلول/سبتمبر هي الكارثة الأسوأ منذ التحرير في 1945″ اي بعد الاستعمار الياباني.

لكن الوكالة وفرت للمرة الأولى تقديرات بالارقام لعدد النازحين الذي بلغ 68900 شخص، فيما تتحدث الأمم المتحدة عن 107 آلاف شخص.

أضافت الوكالة ان ما لا يقل عن 29800 منزل و900 صرح عام دمرت فيما تعرض 180 شطراً من الطرقات لأضرار فادحة، فيما قطعت خطوط الكهرباء والاتصالات.

كما أشادت الوكالة برد فعل الحزب الحاكم على الفيضانات مؤكدة بذل كل الجهود لإعادة اعمار المنطقة.

نظراً الى غياب البنى التحتية واعمال التاهيل المناسبة تبقى كوريا الشمالية ضعيفة امام الكوارث الطبيعية وخصوصاً الفيضانات الناجمة عن انحسار الغطاء الحرجي للتلال.

في صيف 2012 أدت فيضانات وانهيارات تربة ناجمة عن الأمطار الغزيرة الى مقتل 169 شخصاً وفقدان 400 ونزوح 212200 فيما اكتسحت 650 كلم مربع من الاراضي المزروعة بحسب وسائل الاعلام الرسمية الكورية الشمالية.

كما شكلت الفيضانات والامطار الغزيرة اسباب المجاعة الخطيرة التي سادت البلاد بين 1994 و1998 وأودت بحياة مئات الآلاف.

لكن بيونغ يانغ تخصص موارد هائلة لبرنامجها النووي والبالستي، ويعمل مجلس الأمن الدولي حالياً على اصدار قرار جديد قد يشدد العقوبات عليها بعد تجربتها النووية الخامسة.