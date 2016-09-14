مسؤول فلسطيني: ثلاثة أسرى لدى إسرائيل يصارعون الموت

رام الله - د ب أ- حذر مسؤول فلسطيني الأربعاء، من أن ثلاثة أسرى فلسطينيين لدى إسرائيل “يصارعون الموت” بسبب إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من 70 يوماً.

ونبه رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع في بيان صحافي، إلى “الخطر المحدق بحياة الأسرى الشقيقان محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي”.

ودعا قراقع مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في الأمم المتحدة، إلى “التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسرى الثلاثة والضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم”.

وطالب قراقع الأمم المتحدة بـ”تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في التحرك لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية والممارسات الإسرائيلية الوحشية بحق الأسرى”.

في هذه الأثناء أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 50 أسيراً من حركتي فتح والجهاد الإسلامي شرعوا اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسرى الشقيقان البلبول والقاضي.

ويرقد الأسرى الثلاثة في أحد المستشفيات الإسرائيلية، وسط تقارير فلسطينية عن إصابتهم بانهيار صحي خطير، ونوبات غيبوبة متقطعة، علماً أنهم يضربون عن الطعام احتجاجا على الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.