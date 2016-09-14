الجيش المصري يضبط زورقين على متنهما 440 مهاجراً غير شرعي

القاهرة - الأناضول – قال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، الأربعاء، إنه تم إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية شمال وغربي البلاد، أسفرت عن توقيف 440 مهاجراً غير شرعي من جنسيات متعددة.

وأوضح سمير، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “عناصر القوات البحرية نجحت فى إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتنفيذ محاولات مهاجرين للتسلل خارج البلاد بطرق غير شرعية مستغلين عطلة عيد الأضحى المبارك”.

وأضاف: “بإجراء عمليات بحث وتفتيش تم ضبط بلنص (زورق) صيد شمال مدينة البرلس (شمال/دلتا النيل) يحمل 198 فرداً من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم البلنص (الزورق) المكون من سبعة أفراد، كما تم الاشتباه في بلنص (زورق) آخر شمال مدينة رأس الحكمة (بمحافظة مرسى مطروح / غرب) وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش عثر على 242 فرداً من جنسيات مختلفة وخمسة أفراد من طاقم البلنص”.

وحسب المصدر ذاته “تم اقتياد البلنصين والأفراد والطاقم إلى ميناء أبو قير البحري (شمال) حيث تم تقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للموقوفين وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”.

ولم يكشف بيان الجيش عن هوية وجنسيات الموقوفين، والجهات التي كانوا ينوون السفر إليها بالطرق غير القانونية، غير أنه خلال شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/آب الماضيين أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، في بيانات منفصلة عن أكثر من 8 وقائع توقيف لمهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية، بعدد تجاوز 2000 شخص.

وتعتبر سواحل مصر، إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، وأوقفت القاهرة خلال الفترات الماضية من العام الجاري، مئات المهاجرين غير الشرعيين، وفق بيانات سابقة للجيش والشرطة.