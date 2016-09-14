سقوط قذائف مصدرها مصر داخل حدود غزة

رفح - الأناضول – سقطت الأربعاء، 4 قذائف أطلقت من الأراضي المصرية، داخل حدود قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان، في الجانب الفلسطيني من الحدود الواصلة مع مصر، سماعهم لأصوات اشتباكات عنيفة وانفجارات داخل الأراضي المصرية، تبعها سقوط “قذائف” داخل حدود مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، دون وقوع إصابات بحسب تأكيد مصادر طبية.

ومن جانبه قال مصدر أمني فلسطيني بغزة، فضل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن تلك القذائف التي سقطت على مقربة من الحدود الفلسطينية المصرية، هي من نوع “مورتر/ هاون” مضيفاً: “يبدو أنها سقطت بطريق الخطأ، أثناء الاشتباكات التي تدور بين الفينة والأخرى داخل الأراضي المصرية”.

ويخوض الجيش المصري منذ نحو عامين ونصف العام، صراعاً مريراً مع تنظيم “ولاية سيناء”، الذي أعلن في وقت سابق، مبايعته لتنظيم “الدولة الاسلامية”.

يذكر أن قذيفة مصرية سقطت قرب معبر رفح(بين مصر والقطاع) من الجانب الفلسطيني، دون إصابات، قبل عدة أشهر، فيما تُصيب طلقات طائشة بين فينة وأخرى منازل ومواقع أمنية قرب الشريط الحدودي.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول سقوط القذائف.