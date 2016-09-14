السيسي يشارك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل

القاهرة- د ب أ- يشارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة الواحدة والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تبدأ اجتماعاتها في مدينة نيويورك الأسبوع المقبل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف بأن مشاركة السيسي في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي إيمانا من مصر بأهمية تفعيل العمل الدولي متعدد الأطراف، بما يساهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي.

وأضاف أن مصر تحرص أيضا على المشاركة بفاعلية في مختلف أنشطة الأمم المتحدة في ضوء الدور البناء الذي تقوم به في إطار حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع الأخذ في الاعتبار عضوية مصر الحالية في كل من مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

ومن المنتظر أن يلقي السيسي بيان مصر أمام الجمعية العامة، حيث سيستعرض خلاله مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في بلاده، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن برنامج الرئيس المصري يتضمن المشاركة في عدد من الاجتماعات المهمة بالأمم المتحدة، وعلى رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، والتي ستركز على الوضع في سورية، بالإضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين الذي سيتناول سبل التوصل لحلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات الراهنة.

كما يترأس السيسي قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، وذلك في ضوء تولي مصر لرئاسة مجلس السلم والأمن الافريقي خلال شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويترأس أيضا اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، والتي ستناقش نتائج مؤتمر أطراف اتفاقية باريس حول تغير المناخ، فضلا عن التحضير للدورة القادمة للمؤتمر التي ستعقد في مراكش خلال شهر تشرين ثان/ نوفمبر.

وذكر يوسف أن برنامج زيارة السيسي لنيويورك يتضمن كذلك عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، فضلا عن عدد من المسؤولين الدوليين، وذلك في إطار حرص مصر على تفعيل وتنويع علاقاتها الخارجية والانفتاح على كافة المجموعات الجغرافية وتعزيز التواصل معها.

وأضاف أن المباحثات في هذه اللقاءات سوف تركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول على مختلف الأصعدة، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح المتحدث أن الرئيس المصري سوف يخصص أيضا جزءا من وقته في نيويورك لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والتفاعل مع مختلف القوى المؤثرة في المجتمع الأمريكي، حيث من المقرر أن يعقد عددا من اللقاءات مع وسائل الإعلام الأمريكية، ويلتقي ممثلين لغرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إلى جانب التباحث مع عدد من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكي حول سبل الدفع قدما بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة.