لأول مرة منذ 13 عاماً.. هبوط خمس مقاتلات عراقية في قاعدة الأسد الجوية في الأنبار

الأنبار- الاناضول- قال العقيد وليد الدليمي، الضابط العسكري في قيادة عمليات الأنبار (تابعة للجيش)، الأربعاء، إن خمس مقاتلات عراقية من طراز سوخوي روسية الصنع هبطت في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار (غرب).

وهذه المرة الأولى التي تهبط فيها مقاتلات عراقية في هذه القاعدة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 عقب الاحتلال الأمريكي للبلاد، إذ تستقبل هذه القاعدة طائرات الشحن التابعة للقوة الجوية ومروحيات عراقية كما استضافت جزءا كبيرا من الطيران الأمريكي في العراق خلال تواجد القوات الأمريكية في البلاد.

وفي حديث للأناضول، أوضح الدليمي، “لأول مرة من 13 عام تمكنت 5 مقاتلات سوخوي عراقية من الهبوط في قاعدة عين الأسد الجوية العسكرية في ناحية البغدادي 90كم غرب الرمادي (مركز محافظة الأنبار)”.

وأضاف الدليمي، أن “قاعدة عين الأسد العسكرية كانت تشغلها القوات الأمريكية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وحتى بعد دخول تنظيم داعش إلى الأنبار فقد شغلت القوات الأمريكية التابعة للتحالف الدولي القاعدة التي اعتبرتها منطلقا للعمليات العسكرية ضد التنظيم من خلال التنسيق مع القوات العراقية”.

وبين الدليمي، أن “تلك الطائرات سوف تشارك في عمليات تحرير جزر الرمادي، شمال مدينة الرمادي، وجزيرة هيت، شمال مدينة هيت (70كم غرب الرمادي)، وجزيرة البغدادي، شمال ناحية البغدادي (90كم غرب الرمادي)، والتي سوف تنطلق بعد عيد الأضحى المبارك”.

يذكر أن القوات الأمريكية بعد احتلال العراق عام 2003، قامت باستخدام قاعدة عين الأسد العسكرية، كقاعدة مهمة لها في الأنبار، بالإضافة إلى قاعدة الحبانية 30 كم شرق الرمادي.