توقيف فتى على اتصال مع رشيد قاسم تطوع لتنفيذ “عمل ارهابي” في فرنسا

باريس- أ ف ب- اعتقل الاربعاء في باريس فتى تطوع لتنفيذ اعتداء ما يزيد عدد الاشخاص الموقوفين في الاونة الاخيرة والذين كانوا يتصلون عبر تطبيق تلغرام بالمقاتل الفرنسي في تنظيم الدولة الاسلامية رشيد قاسم.

وافادت مصادر مقربة من التحقيق لوكالة فرانس برس ان المشتبه به المولود في ايلول/ سبتمبر 2001 اوقف فجرا ووضعه الشرطيون والقيادة العامة للامن الداخلي في الحبس على ذمة التحقيق قرب باريس.

وافادت المصادر انه “تطوع لتنفيذ عمل ارهابي” و”كان على اتصال عبر شبكة الرسائل القصيرة تلغرام مع الجهادي الفرنسي في تنظيم الدولة الاسلامية رشيد قاسم” الذي يشتبه في انه كان يعطي توجيهات لتنفيذ اعتداءات في فرنسا من العراق وسوريا.

وتطبيق تلغرام المشفر يعتبر اليوم احدى وسائل التواصل الاكثر استخداما لدى الجهاديين.

ونفذت عملية مداهمة في منزل الفتى في شرق باريس صباح الاربعاء.

ويأتي الاعتقال بعد خمسة ايام على توقيف فتى السبت في باريس في ال15 من العمر كان يخطط لتنفيذ اعتداء بالسلاح الابيض بتوصيات من رشيد قاسم.

والفتى الذي اوقف السبت كان معروفا لدى اجهزة الشرطة التي دهمت منزله ووضعته في الاقامة الجبرية في اطار حال الطوارئ التي اعلنت بعد اعتداءات تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس وخلفت 130 قتيلا.

واستجوبه الاحد شرطيو الادارة العامة للامن الداخلي قرب باريس. وقال مصدر قريب من التحقيق “ثمة تساؤلات حول احتمال تدبير عمل ما تجاوبا مع الدعوات إلى مهاجمة فرنسا انطلاقا من سوريا”.

وقاسم الذي يعتبر حاليا احد الجهاديين الفرنسيين الاخطر في تنظيم الدولة الاسلامية، يرسل عبر تطبيق تلغرام قائمة بالاهداف التي يجب ضربها وايضا سيناريوهات لاعتداءات لتنفيذها في فرنسا.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاربعاء ان اجهزة الاستخبارات قامت بعمل “مكثف للغاية لكشف الافراد الذين قد يقدمون على تنفيذ عمل ارهابي”.

- مطادرة اكثر تشددا من اي وقت مضى

وقال الوزير ان “عمل اجهزة الاستخبارات اكثر تشددا من اي وقت مضى لاسباب تتعلق بمستوى التهديد ولاسباب تتعلق بالدعوات الى القتل التي يوجهها عدد من الاشخاص في سوريا عبر استخدام رسائل مشفرة لاصدار اوامر الى فرنسيين اصغر سنا لتنفيذ اعتداءات”.

كما افاد المحققون ان قاسم اوحى بشكل شبه مباشر بعمليات القتل الاخيرة التي استهدفت زوجين شرطيين في منطقة باريس في حزيران/ يونيو وكاهنا في كنيسة في النورماندي في اواخر تموز/ يوليو.

في ما يتعلق بالهجوم الاخير “هو (قاسم) كان صلة الوصل بين القاتلين واعطى التعليمات” على ما اكدت المصادر القريبة من التحقيق.

كما اشارت الى انه وضع مخططات الاعتداءات التي دبرتها الخلية النسائية التي تم توقيف عناصرها الاسبوع الفائت بعد العثور على سيارة محملة بقوارير الغاز قرب كاتدرائية نوتردام دو باريس، كما ارشد مخطط الفتى البالغ 15 عاما الموقوف السبت.

الاحد ذكر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مجددا بان فرنسا اعلنت اعلى مستويات الانذار من التهديد الجهادي بعد ان شهدت منذ 2015 سلسلة اعتداءات ادت الى مقتل 238 شخصا، مؤكدا احباط مخططات اعتداء “يوميا”.

وبات فالس يقدر بنحو 15 الفا- كان قرابة عشرة الاف سابقا- عدد الاشخاص الذين اعتنقوا الفكر المتطرف في فرنسا.