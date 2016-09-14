زينة تطلّ بالحجاب اثناء اداء مناسك الحج

القاهرة ـ نشرت الممثلة المصرية زينة، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” صورة لها، جمعتها بالسيّدة روح شرف، والشيخ رمضان عبد المعز، اثناء اداء مناسك الحج.

وعلّقت زينة على الصورة وكتبت “ربنا كرمني السنة دي بالحج والصحبة الحلوة..احساس جميل وميتوصفش… ربنا يتقبل مني ومنكم ويرزق كل مشتاق..ودعيت ليكم ولكل الناس اللي بتحبني…وفي الصورة دي معايا الست الجميلة روح شرف والشيخ رمضان عبد المعز″.

من جهتهم، علّقق متابعو الممثلة الشابة على الصورة، وتمنّوا لها اضحى مبارك، مثنين على جمالها وطلّتها في الحجاب.