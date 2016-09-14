انتقادات لاذعة تطال ملكة جمال سوريا 2016

دمشق ـ واجهت السورية من محافظة طرطوس نيلاي نوفل، ملكة جمال سوريا لعام 2016، والتي اختيرت ضمن فعاليات مسابقة جمال 2016، انتقادات قاسية، بعد أن وصفها كثيرون بأنها “عادية” ولا تستحق اللقب. لكن ملكة جمال سوريا ردّت على الانتقادات بقولها، إنّ الاختيار لا يتم فقط بحسب معايير الجمال وإنّ هناك معايير أخرى تحكم هذه المسابقات.

وأضافت “مشان الله يا جماعة حقكن علي، كنت اتمنى أكون أحلى من هيك مشان اقدر أفرحكم، بس هي خلقة الله شو نعمل وأكيد في كتير بنات أحلى مني (..) بس لما انتخبوني ما بس انتخبو كشكل..”.