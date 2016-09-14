أشهر قصص حب وخطوبة لم تكتمل بين فنانين مصريين

القاهرة ـ قد لا يعلم الكثيرون أن هؤلاء الفنانين ارتبطوا ببعضهم، سواء بخطوبة أو عقد قران، لكن لم يكتمل الأمر وانفصل كل منهما عن الآخر بهدوء ويستكمل كل منهما حياته مع شخص أخر.

أسباب الانفصال، وإن لم يتم الإعلان عنها وقتها، لكنها في معظمها دارت حول الغيرة واختلاف الطباع والعصبية الزائدة وعدم الاتفاق على استمرار أحدهما بالعمل الفني.

منى زكي ومحمد الشقنقيري

الفنانة المصرية منى زكي، وقبل زواجها من النجم أحمد حلمي، كانت مخطوبة لزميلها الفنان محمد الشقنقيري، نجل المخرج ابراهيم الشقنقيري. وتم فسخ الخطوبة لأسباب لم يعلن عنها في حينها، فيما خرج كل طرف ليؤكد أنهما سيظلان أصدقاء، وأن أسباب فسخ الخطوبة من الأمور الشخصية التي لا يجوز الحديث عنها.

منى زكي خرجت بعد ذلك في أحاديث صحافية لتؤكد أنها كانت في عمر الـ16 عاما عندما تم خطبتها للشقنقيري وأن “الزواج قسمة ونصيب”.

الفنان محمد فؤاد والفنانة صابرين

المطرب المصري محمد فؤاد والفنانة صابرين ارتبطا بخطوبة في بداية التسعينيات وكان كل منهما في بداية تألقه الفني، ونشرت عدة صحف ومجلات فنية مصرية صورا لخطوبتهما وقصة الحب التي جمعت بينهما. وسرعان ما تم فسخ الخطوبة، ولم يعلن الطرفان سباب هذا الأمر، لتتزوج صابرين بعد ذلك مرتين من رجلي أعمال، ويتزوج فؤاد من فتاة من خارج الوسط الفني.

الفنانة اللبنانية نيكول سابا والممثل المصري ياسر جلال

في عام 2011، خطب الفنان المصري ياسر جلال، شقيق الفنان رامز جلال، المطربة والممثلة اللبنانية نيكول سابا، بعد أن شاركا معا في مسلسل “نور ومريم” ونشأت قصة حب بينهما توجت بالخطوبة، لكنها لم تستمر سريعا ليتزوج ياسر بعد ذلك من فتاة من خارج الوسط الفني، وتتزوج نيكول من الفنان اللبناني يوسف الخال.

زينة وتامر عبد المنعم

الفنان المصري تامر عبدالمنعم، نجل الكاتب الصحافي محمد عبدالمنعم المستشار الصحافي للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، فجّر مفاجأة عندما اعترف بأنه ارتبط بخطوبة مع الفنانة المصرية زينة.

تامر اعترف بذلك مدافعا عن زينة في أزمتها مع الفنان أحمد عز وقضيتها لإثبات نسب طفليها من عز، حيث قال إنه يعرف زينة وأخلاقها جيدا ولا يمكن أن تدعي ذلك على عز دون أن تكون هناك زيجة بالفعل بينهما.