هذا ما يحدث لكم إذا شربتم جوز الهند لمدة أسبوعين فقط

لندن ـ تتعدّى فوائد جوز الهند استخدام زيته فقط، ففي الواقع، بإمكانك شرب ماء جوز الهند الذي يُزوّد الجسم بفوائد مذهلة. فما الذي يحصل إذا شربتم ماء جوز الهند لمدّة 14 يوماً أو أسبوعين؟

1- تجنّب جفاف الجسم: بدل شرب الصودا والعصائر التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكّر، اشربوا ماء جوز الهند الذي يحتوي على الشوارد والمعادن مثل الماغنسيوم، الصوديوم، الفسفور، البوتاسيوم والكالسيوم.

2- مفيد للدماغ والعضلات: كوب من ماء جوز الهند يُزوّد الجسم بـ 295 ملغ من البوتاسيوم الضروري للمحافظة على دقات قلب طبيعيّة بالإضافة إلى تحسين عمل العضلات.

3- يُكافح التقدّم في السنّ: يحتوي ماء جوز الهند على السيتوكينات وهو من الهرمونات النباتيّة الذي تمنع علامات التقدّم في السنّ.

4- مفيد للجهاز الهضمي: شرب ماء جوز الهند لأسبوعين على الأٌقلّ قد يحمي من مشاكل المعدة والجهاز الهضمي بما ضمنها الإمساك، الالتهابات والإسهال. فإنّ الأنزيمات الناشطة في ماء جوز الهند يُساعد الجسم على امتصاص المأكولات ما يسمح للمعدة بهضمها أسرع.