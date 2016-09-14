انفجار لغم أرضي في آلية للكتيبة الإسبانية التابعة لـ”اليونيفل” جنوب لبنان دون إصابات

بيروت ـ د ب أ ـ انفجر لغم أرضي بعد ظهر اليوم الأربعاء في آلية للكتيبة الإسبانية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفل” في خراج بلدة إبل السقي جنوب لبنان دون وقوع إصابات.

وأعلنت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية ” عن انفجار لغم أرضي في آلية تابعة للكتيبة الاسبانية، قرابة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في محلة التل-خراج بلدة إبل السقي، ولم يفد عن وقوع اصابات”.

وفرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في المحلة، بحسب الوكالة “وحضرت كاسحة ألغام تابعة للكتيبة الإسبانية وعدد كبير من الآليات العسكرية. وتولى فريق مشترك من “اليونيفيل” والجيش اللبناني ومراقبي الهدنة الدولية إجراء تحقيق ميداني في مكان الانفجار لكشف ملابسات الحادث”.