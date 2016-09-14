وزير الداخلية الايراني : انتخابات رئاسة الجمهورية في 19مايو المقبل

طهران ـ د ب ا ـ أعلن وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ، إن الانتخابات الرئاسية القادمة ستقام في 19من أيار/مايو ،2017 مشيراً إلى الإعداد والتنسيق الذي تم مع مجلس صيانة الدستور لإجراء العملية الانتخابية بشكل جيد.

وخلال مؤتمر صحفي عقد فور وصوله إلى مدينة جيرفت بمحافظة كرمان جنوب ايران اليوم الأربعاء قال فضلي: إنه ووفقاً للاتفاق الذي تم مع مجلس صيانة الدستور فسيتم إجراء عمليات الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع انتخابات مجالس البلدية والانتخابات النصفية لمجلس الشوري الإسلامي ،بحسب وكالة الانباء الايرانية (إرنا).. وأضاف: لقد تم الإعداد والتخطيط لإجراء انتخابات جيدة.

وكانت وزارة الداخلية اقترحت تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية القادمة في 19 أيار/مايو 2017، على أن تجري مرحلتها الثانية في 26 من الشهر نفسه.

وجاء تقديم موعد الانتخابات نظرا لحلول شهر رمضان في الموعد المعتاد لهذه الانتخابات وهو شهر حزيران /يونيو المقبل.