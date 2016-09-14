انفجار قذيفة مدفعية في الجولان السوري المحتل





تل ابيب- د ب ا- ذكر تقرير اخباري ان قذيفة مدفعية مصدرها الاراضي السورية سقطت في هضبة الجولان مساء اليوم الاربعاء.

وذكرت صحيفة “يديعوت احرونت ” التي أوردت النبأ انه لم ترد أي تقارير عن وقوع اصابات .

وهذه هى المرة الرابعة هذا الاسبوع الحالي التي تسقط فيها قذيفة اطلقت من الاراضي السورية على الجولان المحتل، وكانت المرة الاولى يوم السبت الماضي والثانية امس الاثنين والثالثة امس الثلاثاء.

وعقب سقوط قذيفة اول امس الاثنين ، شنّت طائرات اسرائيلية فجر أمس الثلاثاء هجمات على مواقع تابعة لجيش النظام السوري في الشطر الخاضع لسيطرة دمشق في الجولان .

وأعلن الجيش السوري انه أسقط طائرة حربية وطائرة استطلاع اسرائيلتين خلال تلك الهجمات، غير أن مصادر في الجيش الإسرائيلي نفت ذلك .

كما شن الجيش الاسرائيلي مساء امس الثلاثاء هجمات جوية استهدفت مواقع مدفعية تابعة لقوات بشار الاسد في الجزء الخاضع لسيطرة دمشق من الجولان، وذلك رداً على اطلاق صواريخ من الاراضي السورية على الشطر الخاضع لسيطرة اسرائيل من الجولان في عصر ذلك اليوم.

ويعتبر الجيش الإسرائيلي في بيان له “النظام” السوري “مسؤولاً عما يجري في أراضيه “، وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه “لن يتهاون مع أي محاولة للمساس بسيادة إسرائيل وأمن سكانها “.