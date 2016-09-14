السجن المؤبد في النمسا لسوري قتل زوجته في سوريا





فيينا- أ ف ب- أصدرت محكمة نمساوية الأربعاء حكماً بالسجن المؤبد على مواطن سوري، بعد إدانته بقتل زوجته في وطنه في 2011، بعد أن رفضت فيينا ترحيله بسبب الحرب المدمرة الدائرة في سوريا.

ودانت المحكمة في فينر نيوستادت جنوب فيينا السوري (49 عاماً) بإطلاق ثلاث عيارات نارية على زوجته من مسافة قريبة في منزلهم في منطقة حلب السورية بعد أن طلبت منه الطلاق.

وحاول الرجل قتل ابنهما البالغ من العمر عشر سنوات إلا أن مسدسه لم يعمل.

واعتقل في النمسا بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها دمشق، إلا أن فيينا عارضت ترحيله بسبب الحرب الدائرة في سوريا.

ودفع السوري ببراءته، وقال إنه يعتزم استئناف الحكم.