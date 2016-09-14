إغلاق صحيفة يومية في جنوب السودان إثر نشرها التقرير الأميركي عن الفساد

جوبا- أ ف ب- أمرت حكومة جنوب السودان الأربعاء بإغلاق أبرز صحيفة يومية ناطقة بالانكليزية في البلاد، وذلك بعد أن خصصت صفحتها الأولى لتقرير أميركي يتهم النخبة السياسية والعسكرية بالإثراء من الحرب الأهلية، وفق ما أعلن رئيس تحرير الصحيفة الأربعاء.

وقال سايمون اورليوس رئيس تحرير صحيفة “نيشن ميرور” لـ “فرانس برس″ “تم استدعاؤنا من قبل أجهزة الأمن (..) وسلّمونا وثيقة رسمية تأمرنا بإغلاق” الصحيفة.

وأضاف أن هذه الأجهزة قالت إن “الصحيفة مارست أنشطة لا تتطابق مع وضعها” دون تقديم توضيحات إضافية.

وكانت الصحيفة خصصت صفحتها الأولى الثلاثاء والأربعاء لتقرير مؤسسة “ذي سنتري” الأميركية، التي شارك الممثل الأميركي جورج كلوني بتأسيسها، يتهم النخبة السياسية والعسكرية في جنوب السودان بأنها أثرت باستغلال الحرب الأهلية التي تدمر البلاد منذ كانون الأول/ديسمبر 2013.

ويشير التقرير الذي أثار عرضه في واشنطن اهتمام العديد من وسائل الإعلام العالمية، أصابع الاتهام خصوصاً إلى رئيس جنوب السودان سالفا كير ونائبه السابق رياك مشار.

ووصفت الحكومة التقرير بانه “حماقة مطلقة”.

وأشار رئيس التحرير إلى أن السلطات سبق أن هدّدت قبل أسبوعين بإغلاق الصحيفة بعد أن رفضت كشف اسم كاتب مقال انتقد بشدة الحكومة.

وكانت هذه الصحيفة أغلقت لمدة تسعة أشهر في شباط/فبراير 2015 إثر نشرها مقالاً حول أنشطة متمردين على صلة بمشار.