مروحيات روسية تحطّ في مقر للقوات الأمريكية بالعراق





موسكو- د ب أ- حطّت 5 مروحيات حربية روسية، حصل عليها العراق بصفقة مع روسيا، في قاعدة جوية عراقية تتخذها القوات الأمريكية مقراً لها، وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي قوله اليوم الأربعاء إن المروحيات حطّت في قاعدة عين الأسد الجوية في ناحية البغدادي غرب الأنبار.

وتستخدم قاعدة عين الأسد قوات المشاة البحرية الأمريكية والمستشارون الأمريكيون وآخرون من دول التحالف الدولي ضد الإرهاب.

وأضاف المسؤول العراقي أن المروحيات وصلت القاعدة العراقية ضمن الاستعدادات العسكرية لاستعادة السيطرة على مناطق الأنبار التي لا تزال بقبضة تنظيم “الدولة الإسلامية”.