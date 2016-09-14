﻿النائب العام المصري يعترف: ليست هناك روابط قوية بين مقتل ريجيني وعصابة قتلتها قوات الأمن

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثارت قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الجدل الواسع على الساحة المصرية، منذ العثور عليه ملقيًا على حافة طريق «مصر ـ إسكندرية» الصحراوي مطلع فبراير/شباط الماضي وعلى جثته آثار تعذيب في أنحاء جسده ووجهه تكاد تخفي ملامحه من شدتها.

وازداد الجدال الواسع حول مقتل ريجيني على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، خاصة بعدما أعلن النائب العام المستشار نبيل صادق، في بيان له بعد اجتماعه مع النائب العام لروما عن معلومات هامة بشأن القضية، قائلا: «إن رئيس نقابة الباعة الجائلين المستقلة في مصر هو من أبلغ الشرطة عن ريجيني، وذلك قبل أسابيع من اختفائه والعثور على جثته وعليها آثار تعذيب».

وأكد «أن شرطة القاهرة تلقت في الـ 7 من يناير/كانون الثاني الماضي بلاغا من رئيس نقابة الباعة الجائلين حول ريجيني».

وأضاف: «أجرت بعدها الشرطة تحريات حول أنشطته استمرت لمدة ثلاثة أيام أسفرت نتائجها عن أن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام للأمن القومي وبناء عليه أوقفت تحرياتها».

وقال فريق التحقيقات الإيطالي، في بيان له، «إن النائب العام المصري اعترف لنظيره في روما بعدم وجود روابط قوية بين مقتل الطالب جوليو ريجيني والعصابة التي قتلها الأمن في مصر، وعثر على بعض متعلقات ريجيني لدى أحدهم».

وعلق محمد عبد الله، نقيب الباعة الجائلين، في تصريحات صحافية، على الزج باسمه في قضية مقتل جوليو ريجيني، قائلا : «لقد تحدثت مع ريجيني في أشياء اعتقدت أنها مصدر اهتمام بالنسبة للأمن القومي».

وأضاف : «لا أدري عن ماذا يتحدثون، إذا كنت قد تقدمت ببلاغ، أود منهم أن يظهروه لي».

وفي السياق نفسه، علقت حركة شباب 6 إبريل، على بيان النائب العام حول قتل وتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وقالت الحركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «طبقًا للنائب الملاكي، المصريين الخمسة الذين قتلوا في التجمع الخامس لم يقتلوا ريجيني، كيف وجدت الشرطة المصرية متعلقات ريجيني معهم !؟، كاذبون».

ودعا الدكتور محمد نور فرحات، الأستاذ في كلية الحقوق في جامعة الزقازيق، إلى محاكمة عادلة ضد وزير الداخلية بتهمة القتل العمد لضحايا الميكروباص، مشددًا على ضرورة الكشف عن تفاصيل واقعة دس متعلقات الطالب الإيطالي لديهم.

وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بعد بيان النيابة الأخير عن ريجيني.. أرجو أن تكون حكومتنا قد تعلمت أن الكذب بلا أقدام يقف عليها، وأن تبادر إلى محاكمة قتلة ضحايا الميكروباص بتهمة القتل العمد وأن تكشف عمن دس متعلقات ريجيني لديهم».

وتابع فرحات تدوينته قائلا: «الكدب ملوش رجلين وفي قول آخر الكدب خيبة».

وقال زياد العليمي، النائب البرلماني السابق، عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «النيابة العامة شايفه إن الخمسة اللي اتقتلوا وقدمتهم الشرطة لينا باعتبارهم عصابة تحترف قتل الأجانب، إتقتلوا ظلم وده معناه، إن النيابة العامة لازم تحقق في واقعة القتل وتقدم اللي قتل 5 مصريين للمحاكمة، علشان على الأقل ما يأكدوش كلام أم ريجيني اللي بتقول إن حياة المصريين مالهاش تمن عند حكامهم».

وأضاف: «كذلك النيابة العامة لازم تقول لنا حاجات ريجيني اللي لقوها مع المواطنين اللي اتقتلوا واللي طلعوا مظلومين في موضوع ريجيني، جت منين؟ ومين اللي حطها مع الشباب دول، وجاب متعلقات ريجيني منين؟».

وتابع: «عاوزين نعرف يعني إيه إنتم نور عينينا عملي؟ القضية دي فيها 9 ضحايا مصريين، 5 منهم إتقتلوا، و4 في السجن بتهمة قالت النيابة إنها مش ثابتة في حقهم، ومواطن إيطالي واحد بلده بتساعد أنه علشان تعرف حقيقة اللي حصل لابنها في بلد تانية، ومبهدلة النظام الحاكم في مصر في كل حتة علشان يعرفوا حقيقة اللي حصل، ويحاسبوا المجرم».

بينما رأت الكاتبة الصحافية نادية أبو المجد، «أن النظام الحالي سعى لـ «فبركة» قضية عصابة مقتل وتعذيب الطالب الإيطالي جوليو ريجيني».

وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «وأكيد حدوتة، أكذوبة الداخلية عن العصابة التي قتلت الطالب الإيطالي ريجيني ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بخصوص فبركة التهم والقضايا في مصر».