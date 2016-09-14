﻿وزير الخارجية الإيطالي: تحركات مصر في ليبيا لا تتطابق مع رؤيتنا… ونحن نعمل على الحفاظ على ليبيا موحدة

روما – من محمود الكيلاني : قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، إن مسألة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في ظروف غامضة قبل أشهر في مصر، لا يجب أن يتم خلطها مع التحرك بخصوص القضية الليبية.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني القول في إحاطة أمام لجان الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ «أعتقد أنه من الخطأ خلط مسألة حساسة جداً وبالغة الأهمية بالنسبة إلينا وهي القتل الرهيب لجوليو ريجيني بالقضية الليبية». وتابع القول «إن مصر تتحرك في بلد مجاور (ليبيا) على أساس رؤية لمصالحها الوطنية، والتي لا تتطابق دائما مع رؤيتنا، وبالنسبة إلينا الهدف الرئيسي، الحفاظ على ليبيا موحدة». وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك «عملاً دبلوماسياً مكثفاً لايزال مستمراً بمشاركة مصر حول الأزمة الليبية على الرغم من الصعوبات الناشئة عن قضية مؤلمة وغير مقبولة (مقتل ريجيني)».

ولفت جينتيلوني إلى أن «هناك أرضية عمل تجمعنا والولايات المتحدة للحصول من القاهرة على موقف موات لدعم عملي للوصول إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا»، وأضاف «لقد أيدت مصر رسمياً وعلى الدوام حكومة (رئيس الوزراء فائز) السراج، ولكننا نعرف العلاقات التي تجمعها مع الجنرال (خليفة) حفتر(قائد قوات مجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي ليبيا)».

وفي هذا السياق، اعتبر الوزير الإيطالي أن «العمليات العسكرية التي بدأت الأحد في الهلال النفطي الليبيي قد تزعزع الاستقرار». وأضاف «لقد جرت هذه العمليات على يد ميليشيات سودانية وتشادية موالية للجنرال حفتر». وأردف «الوضع لا يزال غير مستقر، ولا يمكن القول إن حفتر قد باتت له السيطرة هناك فالاشتباكات جارية، وإن كان ذلك على نطاق أضيق».