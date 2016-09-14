﻿الأمم المتحدة تدعو قوات حفتر إلى وقف القتال فوراً في منطقة الهلال النفطي

ليبيا – نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»‏- وكالات: دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، القوات العسكرية التي تحركت إلى منطقة الهلال النفطي، شرقي ليبيا، إلى وقف القتال فوراً ‏والامتناع عن المزيد من التصعيد العسكري.‏ فيما دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، جميع أطراف الأزمة في البلاد إلى الاجتماع ‏‏لمناقشة آلية إنهاء الصراع، ملمحاً إلى رفضه الدخول في قتال مع القوات التي يقودها الفريق خليفة حفتر شرقي ليبيا، والتي ‏‏أنهت الثلاثاء، سيطرتها على الموانئ النفطية الرئيسية في عملية انطلقت الأحد الماضي.‏

ففي إحاطة لمجلس الأمن الدولي بدأها باللغة العربية مهنئاً الشعب الليبي بعيد الأضحى، قال مارتن كوبلر، ‏الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن الوضع الأمني في ليبيا مقلق، وهناك تطورات سلبية في الأوضاع ‏السياسية، والحاجة للمصالحة الوطنية ملحة للغاية.‏

وقال مخاطباً المجلس: «عشية عيد الأضحى، تلقى السلام الهش في الهلال النفطي بليبيا ضربة قوية، عندما ‏هاجمت وحدات من الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر، محطات وموانئ النفط في منطقة ‏الهلال النفطي. كانت تلك المنطقة خاضعة لسيطرة القوات الموالية للمجلس الرئاسي. كنت أشعر بالقلق من ‏احتمال حدوث ذلك. إن هذا التطور سيعيق صادرات النفط ويحرم ليبيا من مصدر الدخل الوحيد لديها، ‏ويزيد الانقسام في البلد. يجب أن يتوقف هذا الأمر»‏.

وأكد كوبلر أن الموارد الطبيعية في ليبيا هي ملك لجميع الليبيين، ويتعين حمايتها وتصديرها بصورة ‏قانونية تحت سلطة المجلس الرئاسي وإلا فإن المواطنين الليبيين سيدفعون الثمن.‏ ودعا كوبلر إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، وحث كل الأطراف على تجنب إلحاق أي ضرر بمنشآت ‏النفط، وعلى احترام قرار مجلس الأمن رقم 2259. وأضاف: «يتعين حل الخلافات عبر الحوار لا القوة ‏العسكرية. لقد سعيت كثيراً إلى التواصل مع اللواء حفتر لتشجيعه على تبني الحوار. ولكن محاولاتي ‏المتكررة كانت بلا جدوى»‏.

وأضاف أن ليبيا مازالت نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين، إذ وصل مئة واثنا عشر ألف مهاجر إلى ‏سواحل إيطاليا قادمين من ليبيا هذا العام. وقال إن ثلاثة آلاف مهاجر قد غرقوا، ولقي الآلاف حتفهم في ‏الصحراء أثناء رحلتهم إلى البحر.‏وذكر مارتن كوبلر أن الحرب ضد الإرهاب وتدفق المهاجرين من أعراض عدم وجود مؤسسات أمنية ‏موحدة وفعالة.‏

وذكر رئيس بعثة الأمم المتحدة أن ليبيا على مفترق طرق، وقال إن المساحة السياسية قد توسعت كما تحقق ‏تقدم في الحرب ضد الإرهاب إلا أن الانقسامات السياسية الكامنة وراء الصراع تتعمق. وشدد على ‏الحاجة، الآن أكثر من أي وقت مضى، للقيام بعمل قوي لإقناع الأطراف الليبية ببناء المؤسسات التي ‏يشارك فيها الجميع والقادرة على معالجة احتياجات مواطنيها.‏

وفي ختام كلمته أعرب كوبلر عن تطلعه لعقد الاجتماع الوزاري حول ليبيا في 22 أيلول/سبتمبر على ‏هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء عزم المجتمع الدولي على مساعدة الليبيين في تكريس ‏المكاسب المحققة ومعالجة القضايا المهمة.‏

كما طالب رئيس البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بوجود مراقبين دوليين ومحليين داخل البلاد لدعم العملية السياسية ‏والتوصل إلى حل سياسي يحظى بتوافق الجميع.‏وقال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إنه يطالب بتواجد دولي ومحلي داخل ليبيا ومراقبين ليبيين، ومن الجامعة العربية والدول ‏العربية والأمم المتحدة لمراقبة الأوضاع والعملية السياسية الجارية. وطالب كوبلر أيضًا بوقف الأعمال العدائية فورًا، مشددًا ‏على أهمية إنشاء جيش موحد، محذرًا في الوقت ذاته من أن ليبيا في طريقها إلى الانهيار.‏

وتعمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على تفادي الانزلاق نحو تصعيد عسكري غداة سيطرة قوات مناهضة لها على موانئ ‏تصدير النفط الرئيسية في شرق البلاد، وذلك عبر دعوة أطراف الأزمة الى الاجتماع لمناقشة آلية لحل الصراع.‏

وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج أمس الاربعاء في بيان على صفحة مكتبه الاعلامي على موقع فيسبوك «أدعو ‏جميع الاطراف الى إنهاء الاعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة ‏وإنهاء الصراع».‏

وجاءت دعوة السراج غدة استكمال القوة المناهضة لحكومة الوفاق بقيادة الفريق أول خليفة حفتر المدعوم من حكومة موازية ‏وبرلمان منتخب في الشرق سيطرتها على كامل منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ التصدير في إطار هجوم بدأته ‏الاحد وتمكنت خلاله من طرد قوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق من المنطقة.‏

ويتضمن تصريح السراج تراجعاً واضحاً عن النداء الذي وجهته حكومة الوفاق الاحد عقب بدء الهجوم المباغت الى قواتها ‏ودعوتها الى «أداء واجبها العسكري» والعمل على استعادة السيطرة على موانئ السدرة وراس لانوف والبريقة ‏والزويتينة.وأكد في بيانه الاربعاء انه لن يقبل بأن يقود «طرفاً ليبياً أو أدير حرباً ضد طرف ليبي آخر»، محذراً من ‏أن ليبيا تمر «بمرحلة مفصلية» في تاريخها. وتزامن هذا التصريح مع مؤشرات على انقسامات داخل فريق حكومة الوفاق.‏

ودفع الهجوم المباغت الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الاوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق الى دعوة «كل القوات ‏المسلحة» الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي (الف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) ‏‏»للانسحاب الفوري وغير المشروط».‏

وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطات النفط في افريقيا منذ انتفاضة العام 2011 صراعاً على السلطة ونزاعات عسكرية بين ‏جماعات احتفظت بأسلحتها عقب اطاحتها بنظام معمر القذافي. ‏ويخشى ان تؤدي سيطرة القوات المناهضة لحكومة الوفاق على موانئ التصدير في الهلال النفطي الى نزاع عسكري جديد ‏بين هذه القوات والقوات الموالية لحكومة السراج التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في سرت منذ منتصف أيار/مايو ‏الماضي.‏

وسيطرت قوات تتبع لمجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) التي يقودها حفتر على الموانئ النفطية (السدرة وراس لانوف، والزويتينة، والبريقة)، التي تقع بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس)، بعد عملية عسكرية انطلقت الأحد الماضي وانتهت، الثلاثاء، بسقوط ميناء البريقة، وطرد حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم جضران، المتحالف مع حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.