﻿تماسك سعر الذهب مع تراجع الدولار وانحسار توقعات رفع الفائدة الأمريكية

لندن – رويترز: تماسك سعر الذهب أمس الأربعاء بعد انخفاضه 0.6 في المئة في الجلسة السابقة، مع هبوط الدولار بفعل تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وفي المعاملات الآسيوية صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1319.80 دولار للأوقية (الأونصة).

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة عند 1323.20 دولار للأوقية.

وخفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل إلى 25 في المئة من 40 في المئة، لكنه قال ان فرص مناقشة رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ديسمبر كانون الأول زادت إلى 40 في المئة من 30 في المئة في السابق.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.1 في المئة.

ويؤدي صعود العملة الأمريكية إلى زيادة سعر الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 18.90 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت أكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1033.73 دولار للأوقية، بعد أن انخفض أكثر من اثنين في المئة ليلامس أدنى مستوى في شهرين عند 1026.10 دولار أمس الأول.

وصعد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 656.75 دولار للأوقية، ووصل إلى أدنى مستوى في نحو ثمانية أسابيع عند 648.72 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.