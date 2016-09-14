﻿رئيس المفوضية الأوروبية: سنتجاوز صدمة «البريكست» البريطاني ولا حرية وصول إلى سوقنا دون حرية انتقال الأفراد

ستراسبورغ (فرنسا) – وكالات: دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر أمس الاربعاء في خطابه السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي إلى الوحدة، مؤكدا أمام النواب أن الاتحاد سيتجاوز صدمة قرار بريطانيا الخروج من صفوفه «بريكسِت».

وقال أمام البرلمان الأوروبي الملتئم في جلسة عامة في ستراسبورغ «نحترم قرار بريطانيا، مع إبداء الأسف في الوقت نفسه، لكن الاتحاد الأوروبي ليس مهددا بوجوده من جراء هذا القرار».

وكشف عن سلسلة اجراءات اقتصادية او مرتبطة بأمن أوروبا يريدها ان تكون «ملموسة»، وتهدف إلى توحيد أوروبا المنقسمة، وذلك قبل يومين من قمة لرؤساء دول وحكومات أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، بدون بريطانيا في براتيسلافا.

من جانب آخر، دعا بريطانيا إلى أن تطلب «سريعا» خروجها من الاتحاد الأوروبي «لوقف الشائعات والشكوك»، داعيا إلى «علاقة ودية» في المستقبل مع لندن «لا يمكن ان تكون فيها السوق الداخلية وحرية التنقل خاضعتين للانتقائية»، بمعنى ان بريطانيا لا يمكنها ان تنتقي مكاسب معينة من الاتحاد تقتصر على الاعضاء.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية خلال عرض رؤيته للمسار بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ان بريطانيا لن تحصل على الدخول غير المحدود إلى سوق الاتحاد الأوروبي المربحة إذا لم تسمح لباقي الأوروبيين بدخول أراضيها بشكل حر.

وتحرص بريطانيا على استمرار دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 440 مليون نسمة بعد خروجها من التكتل، طبقا للقرار الصادم الذي اتخذه ناخبوها في استفتاء بهذا الشأن في حزيران/يونيو .

وأطلق المؤيدون لخروج بريطانيا حملة ضد دخول عمالة من دول الاتحاد الأوروبي إلى سوق العمل البريطاني.

ولكن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر قال خلال الخطاب السنوي حول حالة الاتحاد الأوروبي في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي «فقط أولئك الذين يشعرون أنهم ملتزمون بمنح حرية التنقل للأشخاص والعمال يمكنهم التمتع بالدخول دون قيود للسوق الداخلية (في الاتحاد الأوروبي) . لن تكون هناك سوق داخلية حسب الطلب».

وحاول نايجل فاراج البريطاني المؤيد بشدة لخروج بلاده وعضو البرلمان الأوروبي أن يقنع الحضور بأن مثل هذا الموقف سوف يضر بالدول الأوروبية المصدرة أكثر من الإضرار ببريطانيا.

وقال خلال المناقشة بعد خطاب يونكر «سوف يقودنا ذلك لا محالة إلى عدم التوصل لاتفاق – لا اتفاق ولا تجارة حسب قواعد منظمة التجارة العالمية … بالنسبة لمئات الآلاف من العاملين في مجال صناعة السيارات الألمانية وإنتاج النبيذ الفرنسي ، ربما يمثل ذلك أنباء سيئة للغاية لأننا (بريطانيا) أكبر سوق لهم».

مضاعفة الاستثمارات

وقال يونكر ان على «أوروبا أن تثبت نفسها بشكل أكبر. وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على سياستنا الدفاعية».

وأضاف ان الاتحاد يجب ان ينشئ مقر قيادة لتنسيق الجهود من أجل تشكيل قوة عسكرية مشتركة، مضيفا «ليست لدينا هيكلية دائمة، وبدون هذا الأمر، نحن غير قادرين على العمل بفاعلية، يجب ان ننشئ مقر قيادة أوروبيا».

وأضاف «يجب ان نعمل على إقامة قوة عسكرية مشتركة». وتابع أمام النواب «لم يعد بامكاننا الاعتماد على قوة كل من الدول الاعضاء، معا يجب ان نتأكد بأننا نحمي مصالحنا».

وتنتمي 22 دولة من اعضاء الاتحاد الأوروبي الـ28، أيضا إلى حلف شمال الاطلسي الذي يتخذ من بروكسل مقرا، وشدد يونكر على ان طموحات الاتحاد الأوروبي العسكرية لن تؤثر على هذه العلاقة المهمة.

وقال «هذا الأمر يجب ان يكمل عمل الحلف الاطلسي، تعزيز الدفاع الأوروبي لا يعني التقليل من التضامن بين ضفتي الاطلسي».

في الشق الاقتصادي، اقترح يونكر مضاعفة مدة خطة الاستثمار الأوروبية وقدرتها.

وقال «اليوم نقترح ان نضاعف مدة وقدرة صندوق الاستثمار الخاص بنا» لتصل إلى 630 مليار يورو «اعتبارا من العام 2022».

وكانت خطة يونكر حددت هدف 315 مليار يورو على ثلاث سنوات عند اطلاقها في العام 2015.ودعا رئيس المفوضية الأوروبية ايضا إلى أن تعطي أوروبا أهمية أكبر للشق الاجتماعي، ووعد بمواصلة مكافحة البطالة.

وتطرق يونكر إلى مشروع جديد موجه نحو الدول النامية وخصوصا الافريقية بهدف العمل على استئصال جذور الهجرة.

من جانب آخر، ينتظر النواب ما سيعلنه في قضية تثير اهتماما كبيرا وهي التهرب الضريبي إثر قرار المفوضية المدوي الذي أرغم العملاق الأمريكي «آبل» على تسديد 13 مليار يورو لإيرلندا كانت تعتبر ضمن «امتيازات ضريبية» منحت للشركة.وعلق احد رؤساء كتلة الخضر في البرلمان فيليب لامبرت على خطاب يونكر قائلا «رأينا المفوضية الأوروبية في أبهى حلتها». و قال الاشتراكي جياني بيتيلا «إنها أوروبا التي يريدها المواطنون»، مضيفا «أوروبا التي يمكن ان تعيد لهم ثقتهم».

وإزاء رسائل الوحدة التي تريد المفوضية إطلاقها، لا تزال الانقسامات الأوروبية قائمة وتجلت أمس الأول عبر دعوة وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسيلبورن إلى طرد المجر من الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكها قيما أساسية في الاتحاد، على حد قوله.