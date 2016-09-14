﻿كبرى الشركات الألمانية: المهاجرون غير جاهزين في وضعهم الحالي لسوق العمل

برلين – فرانكفورت – شتوتغارت – وكالات: تقول شركات ألمانية عديدة ان عدم إتقان اللغة الألمانية، وعجز لاجئين كثيرين عن إثبات أي مؤهلات، وعدم التيقن بشأن السماح لهم بالبقاء داخل البلاد يكبل أيديها في المدى القريب.

وخلص مسح أجرته رويترز للشركات الثلاثين المسجلة على مؤشر داكس للبورصة الألمانية إلى تعيين 63 لاجئا فقط في المجمل.

وقال العديد من الست والعشرين شركة التي استجابت انهم اعتبروا سؤال المتقدمين لشغل الوظائف عن سجلهم كمهاجرين يعد تمييزا، ولذا لا يعلمون ما إذا كانوا قد وظفوا مهاجرين أم لا وكم يبلغ عددهم.

وشغل خمسون من بين الثلاثة والستين المعينين وظائف في شركة البريد الألمانية «دويتشه بوست» التي قالت إنها طبقت «نهجا عمليا» واستعانت بالمهاجرين في فرز وتوصيل الخطابات والطرود.

وقال متحدث «في ضوء أن حوالي 80 في المئة من طالبي اللجوء لا يملكون مؤهلات عالية، وربما لا يجيدون الألمانية بعد، فقد عرضنا بالأساس وظائف لا تتطلب مهارات فنية ولا قدرا كبيرا من التفاعل باللغة الألمانية.»

الأمر الواضح أن التفاؤل المبكر بأن موجة المهاجرين قد تعزز النمو الاقتصادي وتساهم في تخفيف نقص المهارات في ألمانيا – حيث من المتوقع أن ينكمش عدد السكان الذين في سن العمل بمقدار ستة ملايين شخص بحلول 2030 – يتبخر.

وقال هاينريش هيسينغر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيسينكروب» الصناعية خلال زيارة قام بها الرئيس الألماني في وقت سابق هذا الشهر «توظيف اللاجئين ليس حلا لنقص المهارات».

وكان مسؤول بارز في مجموعة «دايملر» الألمانية للسيارات قد تحدث عن تضاؤل فرص اللاجئين في سرعة التوظيف الدائم لدى المجموعة التي يقع مقرها في مدينة شتوتغارت وتشتهر بإنتاج سيارات مرسيدس.

وفي تصريحات لصحيفة «شتوغارتر ناخريشتن» الألمانية الصادرة أمس الأول قال فيلفريد بورت، رئيس قسم شؤون الأفراد (العاملين) في «دايملر» ان «الشركات الكبرى لا يمكنها أن تتحمل وحدها العبء الرئيسي للاندماج».

وأضاف أن دور الشركات الكبرى في هذا المجال يشبه دور «المنارات»، أما التوظيف على نطاق واسع فيجب أن تتحمله القاعدة العريضة من الشركات.

كانت «دايملر» قدمت خلال الأشهر الماضية لـ300 لاجئ عروضا للتدريب، تضمنت إلى جانب العمل المشاركة في دورات دراسية لتعلم الألمانية. وأوضح بورت أن هذه العروض تم اعتبارها أنها جسر للاجئين نحو سوق العمل «وليس جسرا بالضرورة إلى دايملر، لأننا لا نبحث في الوقت الراهن عن عاملين جدد بأعداد كبيرة».

ويذكر أن دايملر يعمل لديها في ألمانيا حاليا أكثر من 170 ألف عامل، وأشار بورت إلى أن العاملين المؤقتين بالإضافة إلى المتدربين يحظون في الوقت الراهن بالأولوية في التعيين الدائم، وأكد أن الشركة غير عازمة على التخلي عن هذا الالتزام.

على صعيد آخر أظهر استطلاع حديث أن معظم المواطنين الألمان لديهم توقعات محدودة للغاية فيما يتعلق بتعليم اللاجئين وتوفير فرص عمل لهم.

وأشارت نتائج الاستطلاع التي تم نشرها أمس الأربعاء في العاصمة الألمانية برلين إلى أن 75 في المئة من الألمان يعتبرون متوسط المستوى التعليمي للاجئين منخفضا.

ولا يعتقد أكثر من نصف المواطنين الألمان أن اللاجئين سيساعدون في الحد من العجز الذي تواجهه الأوساط الاقتصادية في المختصين، فيما يتوقع ثلثهم تقريبا حدوث ذلك.

وأيد 75 في المئة من المواطنين الألمان أن يكون هناك دورات تعلم لغة ممولة بشكل ملزم من جانب الحكومة، ودعا 58 في المئة منهم لتوسيع نطاق التعليم الإلزامي من 18 عاما إلى 21 عاما بالنسبة لجميع الشباب، وكذلك للاجئين الذين ليس لديهم مؤهل دراسي أو وظيفة، فيما عارض 26 في المئة من الألمان ذلك.

وأيد أكثر من نصف الألمان منح اللاجئين حق بقاء لمدة عامين بعد إتمام تدريب مهني، فيما عارض أكثر من ثلثهم ذلك. وانقسم المواطنون الألمان تقريبا حول تحمل حكومة بلادهم تكاليف التدريب للاجئين؛ حيث أيدها 45 في المئة منهم، وعارضها 41 في المئة.

ولكن أغلبهم دعوا لتوزيع محلي متساو قدر الإمكان لأطفال اللاجئين على المدارس.

وشمل الاستطلاع 3302 شخصا في ألمانيا تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وأجراه معهد «تي إن إس إنفراتست» لقياس مؤشرات الرأي لصالح مؤشر التعليم الخاص في معهد «إيفو» الألماني.