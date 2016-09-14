﻿مصر: 4 آبار غاز جديدة تضيف 330 مليون قدم مكعب يوميا

القاهرة – الأناضول: أعلنت وزارة البترول المصرية أمس الأربعاء أنه تمت أضافة 330 مليون قدم مكعب غاز يوميًا إلى الإنتاج اليومي في نهاية شهر أغسطس/آب، بفضل دخول 4 آبار جديدة للغاز الطبيعي على خريطة الإنتاج في البحر المتوسط، ودلتا النيل(شمال)، والصحراء الغربية، في مناطق امتياز شركات البترول الأجنبية «إيني» و»بي.بي» و»شل».

ويبلغ الإنتاح اليومي من الغاز في مصر 4.1 مليار قدم مكعب يوميا، فيما تبلغ احتياجات البلاد اليومية 5.6 مليار قدم مكعب يتم استيرادها من الخارج حسب بيانات صادرة عن وزارة البترول المصرية.

وقال محمد المصري، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» ان «شركات الإنتاج المشترك في قطاع البترول تمكنت من وضع أربع آبار جديدة على خريطة الإنتاج وهي البئر نيدوكو شمال غرب -6 في منطقة شمال شرق الدلتا والتابع لشركة بتروبل (حكومية) بمعدل إنتاج 140 مليون قدم مكعب غاز يومياً، والبئر نيدوكو غرب -2 بمعدل إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا التابع لذات الشركة».

وأضاف المصري في بيان أن «الشركة الفرعونية للبترول (حكومية) في البحر المتوسط نجحت فى وضع البئر تورت – 8 قيد الإنتاج بمعدل إنتاج 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، كما تمكنت شركة بدر الدين (حكومية) من الانتهاء من وضع البئر سترا 3-3 في الصحراء الغربية قيد الإنتاج بمعدل 20 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وتسعى الحكومة المصرية إلى رفع إنتاج الغاز من أجل الحد من واردات البلاد من شحنات الغاز المسال، وتناقص إنتاج الآبار الطبيعي حيث تقل إنتاجية حقول الغاز بمعدل 40 مليون قدم مكعب شهريًا.

وحسب التقرير السنوي لشركة «إيغاس» فإن منطقة البحر المتوسط تنتج 66 في المئة من إجمالي الغاز المنتج في الحقول المصرية، وتليها الصحراء الغربية بنحو 25 في المئة والدلتا 7 في المئة، أما خليج السويس وسيناء فتنتجان 2 في المئة.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر ومنها «بي.بي» و»إيني» و»ديا» و»شل»، وتعاقدت «إيجاس» مع عدد من الشركات الأجنبية على توريد شحنات غاز مسال لمدة عامين، وتتفاوض حالياً لاستئجار مركب ثان لنقل الغاز لزيادة كميات الغاز المستورد.