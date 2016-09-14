﻿شركة غاز البصرة تساعد الشبان على إيجاد فرص عمل

البصرة – رويترز: يقدم مركز تدريب في البصرة الفرصة لأكثر من مئة شاب لتغيير حياتهم. وفي مركز تدريب قرب حقول النفط العملاقة في مدينة البصرة في جنوب العراق تقدم «شركة غاز البصرة» تدريبات على مهارات جديدة لمجموعة من الشبان أغلبهم أميون في إطار مشروع يهدف إلى مساعدتهم على إيجاد عمل.

وقال قاسم جابر حسين، المدير الفني في الشركة «شركة غاز البصرة مهمتها بهذا المشروع التدريب فقط.. تبدأ بتعريض طاقات هذا الشباب لكافة الشركات الموجودة في البصرة، سواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية. هذا هو الهدف، وفرصتهم تصبح أكثر من غيرهم للحصول على عمل. وكما تعرف فإن هذه المناطق غرب القرنة ومناطق الزبير فيها مشاريع، وهناك احتمال ان تأتي شركات تطلب أيدي عاملة من أهل المنطقة. الشباب اذا ما عندهم المهنه والكفاءة با أتصور انهم ينجحون في الحصول على عمل والشركات سترفضهم. من هذا المبدأ انطلقنا حتى نهيأهم.»

وعلى الرغم من أن البصرة مركز نفطي كبير، فإن أغلب السكان المحليين غير مؤهلين للعمل في صناعة النفط.

تسرب العديد من شبان المدينة من التعليم بسبب الصراع الدائر في البلاد فأصبحت فرص حصولهم على عمل محدودة للغاية.

وقال يوسف عساف مدير أكاديمية البصرة للتدريب ان المتدربين في هذه الدورة أظهروا رغبة حقيقية في التعلم.

وأضاف «المتدربون يشعورن بأن لديهم تأخر، مر وقت عليهم قبل ان يتعلموا مهنة حقيقية ويقدروا يساهموا بها في المجتمع المحيط بهم. هذه كانت فرصة لهم لتغيير حياتهم بشكل كامل. انتقلوا من أشخاص لا يمتلكون أي مهنة إلى أشخاص مهنيين يملكون مهنة، أصبحوا مهرة، أصبحوا عمالا مهرة، وليس عمال غير مهرة. وهناك ناس ينتظرون نهاية الدورة ليأخذوا الشهادة ويعرض عليهم ويبدأوا بالشغل.»

وخلال الدورة التدريبية التي تستمر شهرا يقسم المتدربون إلى مجموعات وتعرض عليهم نماذج حسب اهتماماتهم وقدراتهم. وتشمل المهارات التي يجري التدريب عليها أعمال اللحام والطحن والأعمال الكهربائية والأعمال الميكانيكية والبناء. ويقول المتدربون إن المهارات التي تدربوا عليها قيمة للغاية، وتفيدهم في الحصول على أعمال تعطي دخلا أفضل من العمل غير الكفؤ، أو في بدء اعمال صغيرة خاصة بهم.

وتأسست «شركة غاز البصرة» عام 2013، وهي مشروع مشترك بين «شركة غاز الجنوب» العراقية الحكومية وشركتي «شل» و»ميتسوبيشي».

ويعمل في الشركة حاليا 5500 موظف، ويأمل المتدربون الجدد في أن يحصلوا على فرصة عمل فيها ذات يوم.