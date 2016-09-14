﻿النفط يبدد مكاسبه ويعاود الهبوط بفعل مخاوف استمرار التخمة

لندن – رويترز: بددت أسعار النفط مكاسبها المبكرة أمس الأربعاء، بعد انخفاضها بنحو ثلاثة في المئة في الجلسة السابقة، وسط مخاوف من أن عودة التوازن إلى سوق الخام قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا من قبل.

وتلقت الأسعار دعما في وقت سابق من الجلسة من البيانات التي أصدرها معهد البترول الأمريكي، والتي أظهرت زيادة في المخزونات بلغت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول، مقارنة مع ارتفاع قدره 3.8 مليون برميل في توقعات المحللين.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 46.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 1508 بتوقيت غرينتش، بانخفاض قدره دولار و3 سنتات (اي حوالي 2 في المئة)عن سعر آخر تسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار دولار و8 سنتات إلى 43.82 دولار للبرميل.

وقال «كوميرتس بنك» الألماني في مذكرة ان تأخر عودة التوزان يرجع لأسباب أبرزها زيادة إنتاج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، وأن السوق ستستعيد توازنها بالفعل إذا أبقت المنظمة إنتاجها عند مستويات مايو/آيار.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء أوبك اجتماعا غير رسمي في الجزائر هذا الشهر على هامش «منتدى الطاقة الدولي». ومن المتوقع أيضا أن تحضر روسيا المنتدى.

وأمس قال رئيس حرس المنشآت النفطية الذي يسيطر على ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا ان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط زار الميناء أمس الأربعاء وقال أنه سيسعى لرفع حالة القوة القاهرة هناك.

وقال رئيس المؤسسة مصطفي صنع الله إن إنتاج ليبيا من النفط يمكن أن يرتفع إلى 600 ألف برميل يوميا من نحو 290 ألف برميل يوميا في غضون شهر.

على صعيد آخر أظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وهبطت مخزونات النفط الخام بواقع 559 ألف برميل فى الأسبوع الماضى، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 3.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة ان مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الامريكية في كاشينغ في ولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 1.245 مليون برميل.

وزادت مخزونات البنزين 567 ألف برميل، مقارنة مع ارتفاع قدره 343 ألف برميل توقعه محللون في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة زادت 4.6 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاعها 1.5 مليون برميل فقط.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 1.076 مليون برميل يوميا.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى انخفاض معدل استهلاك الخام في مصافي التكرير 200 ألف برميل يوميا. وانخفض معدل تشغيل المصافي بواقع 0.8 نقطة مئوية.