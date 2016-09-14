﻿بلعربي يخضع لجراحة ويغيب عن ليفركوزن حتى نهاية العام

برلين – رويترز: قال باير ليفركوزن الألماني إن لاعبه كريم بلعربي سيخضع لجراحة في سويسرا اليوم بعد تعرضه لإصابة عضلية بالساق ليغيب عن اللعب حتى نهاية العام. وأصيب لاعب منتخب المانيا في الثواني الأولى لمباراة ليفركوزن ضد هامبورغ في الدوري السبت الماضي حيث تعرض لتمزق عضلي في ساقه اليمنى. وسيغيب بلعربي عن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

اتحاد الكرة الإنكليزي يتهم مدرب ستوك بالسلوك غير الملائم

لندن – د ب أ: دان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، مارك هيوز، مدرب ستوك، بالسلوك غير الملائم بسبب تصرفاته خلال المباراة التي خسرها فريقه امام ضيفه توتنهام صفر/4 يوم السبت الماضي. وأوضح الاتحاد: «زعم أن تصرفاته خلال أو حول الدقيقة 34 من المباراة وصلت إلى سلوك غير لائق». وتعرض المدرب الويلزي للطرد إلى المدرجات، بعدما ترك المنطقة الفنية بعد اعتراضه على الحكم المساعد ثم مشادته مع الحكم الرابع. وهناك مهلة أمام هيوز حتى الجمعة المقبل للرد على الاتهامات.

سندرلاند يجدد عقد مدافعه كوني لمدة خمسة أعوام

لندن – د ب أ: أعلن نادي سندرلاند الإنكليزي تجديد عقد مدافعه لامين كوني لمدة خمسة أعوام، ليظل اللاعب البالغ 27 عاما ضمن صفوف الفريق حتى عام 2021. وقال ديفيد مويز مدرب سندرلاند: «لامين لاعب مهم للنادي وقد أكدت ذلك له منذ البداية». وأضاف: «إنه يلعب في الدوري الممتاز فقط منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، لكننا رأينا بالفعل ما يتمتع به من قدرات خلال هذه الفترة». وأوضح: «التحدي الذي يواجه لامين الآن هو البناء على ما أظهره من تقديم إيجابي للغاية لنفسه في الكرة الإنكليزية، ومواصلة التطور والنضج كلاعب».

تعيين ريم مدربا جديدا لمنتخب استونيا

تالين – رويترز: أعلن اتحاد كرة القدم في استونيا تعيين مارتن ريم أكثر اللاعبين خوضا للمباريات الدولية بقميص هذا المنتخب مدربا جديدا للفريق خلفا للسويدي مانوس بيرشون الذي ترك منصبه أمس. وكان ريم (45 عاما)، الذي لعب 157 مباراة دولية بين 1992 و2009، تولى مسؤولية منتخبي استونيا تحت 21 عاما وتحت 23 عاما وسيقود المنتخب الأول في تصفيات كأس العالم. وخسرت استونيا 5-صفر أمام البوسنة في مستهل مشوارهما بالمجموعة الثامنة بالتصفيات وستستضيف جبل طارق في ثاني جولات التصفيات في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وتضم المجموعة أيضا كلا من بلجيكا واليونان وقبرص. ولم تتأهل استونيا من قبل إلى نهائيات بطولة أوروبا أو كأس العالم وأخفقت في التأهل للبطولة القارية في 2016 التي أقيمت في فرنسا بعدما أنهت التصفيات في المركز الرابع بثلاثة انتصارات وتعادل وحيد وست هزائم. وترك بيرشون المنصب الذي تولاه في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بالتراضي بعدما قاد الفريق في 33 مباراة فاز في 11 وتعادل في ثمان وخسر في 14.

انكلترا تواجه فرنسا وديا في صيف 2017

لندن – رويترز: أعلن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم أن منتخب انكلترا سيواجه نظيره الفرنسي في مباراة ودية دولية في باريس في يونيو/ حزيران المقبل. وستقام المباراة الودية بعد ثلاثة أيام من مباراة انكلترا في تصفيات كأس العالم في مواجهة اسكتلندا في غلاسغو. وسيكون اللقاء الذي يقام في استاد فرنسا في 13 يونيو مواجهة بين المنتخبين الانكليزي والفرنسي منذ لقائهما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 والذي انتهى بفوز انكلترا 2-صفر في استاد «ويمبلي» اللندني الشهير. وآخر مرة لعبت فيها انكلترا في استاد فرنسا كانت في 2008 عندما خاض نجمها المعتزل ديفيد بيكهام مباراته الدولية رقم 100.

غياب مونفيس عن فرنسا في كأس ديفيز للتنس

باريس – رويترز: أعلن الاتحاد الفرنسي للتنس غياب جايل مونفيس عن مواجهة الدور قبل النهائي بكأس ديفيز أمام كرواتيا في مدينة زادار بسبب إصابته في الركبة. وذكر الاتحاد الفرنسي أن ريشار جاسكيه سيعوض غياب مونفيس الذي وصل لقبل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة. وسيخوض جاسكيه واحدة من مواجهتي الفردي غدا الجمعة الى جانب لوكا بوي. وتفتقد فرنسا بالفعل جهود جو ويلفريد تسونغا في تلك المواجهة. وتستضيف بريطانيا الفريق الأرجنتيني في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

أحمد يهدي مصر الميدالية العاشرة في الدورة البارالمبية

ريو – د ب أ: أحرز محمد أحمد، لاعب المنتخب المصري لرفع الأثقال، الميدالية الفضية خلال مشاركته في منافسات وزن 107 كغم بدورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة حاليا بمدينة ريو البرازيلية وتستمر حتى 18 الجاري. وارتفع رصيد مصر في الدورة إلى عشر ميداليات، ثلاث ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات.