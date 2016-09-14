﻿بولت ربما ينافس في سباقي 100 و200 متر

كينغستون – رويترز: ترك العداء الشهير يوسين بولت صاحب الألقاب والانجازات العديدة الباب مفتوحا أمام إمكانية مشاركته في سباقي مئة و200 متر في بطولة العالم لزلعاب القوى في العام المقبل إذ قال إنه سيركز بصورة أكبر على حماية أرثه وانجازاته وليس على تحطيم أرقامه العالمية.

وأعلن العداء الجمايكي الذي أسدل الستار في الشهر الماضي على مسيرته الاولمبية باكتساحه السباقين للمرة الثالثة على التوالي والإعلان أنه ينوي المشاركة فقط في سباق مئة متر في بطولة العالم في لندن مضيفا أن مدربه لديه خطط أخرى. وقال بولت: «هذه هي الخطة لكن لا يزال علي التشاور بشأنها مع مدربي». وأضاف: «(غلين ميلز) ما يزال يريدني أن أشارك في السباقين لكني أخبرته أنني أود المشاركة فقط في سباق مئة متر لذا في بداية الموسم سنقرر ما الذي (سنركز عليه) لكن هذا هو ما أفكر فيه». ويحق لبولت المشاركة في السباقين في بطولة العالم التي تقام في الفترة من الخامس وحتى 13 أغسطس/ آب المقبل بعد فوزه بهما في بطولة العالم في بكين في العام الماضي. لكن بولت الذي يملك الرقم العالمي لسباقي مئة و200 متر بزمن 9.58 و19.19 ثانية على الترتيب لا يخطط لكسر أي من الرقمين. وتابع: «لا (أرقام عالمية). تجاوزت هذا الأمر. في الوقت الحالي الأمر بالنسبة لي هو المنافسة والانتصار والخروج مرفوع الرأس فقط». وأضاف: «أريد فقط الذهاب إلى بطولة العالم وتقديم أفضل ما لدي والحفاظ على مستوى معين وهذه هي الخطة».